Em Rio Branco, Deracre avança com obras de regularização de subleito na Estrada Dias Martins

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com a implantação da pavimentação na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. A obra, que abrange cerca de dois quilômetros, conecta o bairro Universitário à zona industrial da capital.

Antes da obra, a via apresentava problemas de trafegabilidade, especialmente no período chuvoso, afetando cerca de 500 famílias.

“Estamos transformando a Estrada Dias Martins em um corredor seguro e moderno, garantindo mobilidade e qualidade de vida para centenas de famílias”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes já concluíram a terraplenagem e seguem trabalhando nos serviços de drenagem e regularização do subleito. O projeto, iniciado em março deste ano, prevê ainda a pavimentação asfáltica, construção de calçada e ciclovia, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população local.

A intervenção é viabilizada por uma emenda de R$ 6,5 milhões do senador Alan Rick, com contrapartida do governo do Estado, reforçando o compromisso do Acre com o desenvolvimento urbano e a valorização de áreas que aguardavam investimentos há décadas.