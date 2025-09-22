Em Rio Branco, idosa se perde da família, é encontrada desorientada e não lembra onde mora

0
Uma mulher que se identificou apenas como Maria das Dores foi encontrada nesta segunda-feira (22) no bairro Areal, em Rio Branco. Segundo relatos, ela estava abalada, chorando e dizendo apenas que queria voltar para casa.
A senhora não soube informar o endereço onde mora nem nomes de familiares. Pessoas que a encontraram pedem ajuda para localizar parentes e restabelecer o contato.
Aqueles que tiverem informações que possam auxiliar na identificação e no reencontro da mulher com sua família deve entrar em contato com o perfil enjoyclube.ac no instagram.