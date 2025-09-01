Em Rio Branco, mototaxista sofre acidente após sacola de peixe prender no guidão da moto

O mototaxista Sebastião Alves de Aguiar, de 51 anos, sofreu uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (1), na BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Sebastião conduzia uma Honda CG 160 Fan, de cor branca, no sentido bairro-centro, quando a sacola com peixes da espécie mandi que transportava ficou presa ao guidom. O incidente fez com que ele perdesse o controle da moto e caísse.

Na queda, o trabalhador sofreu fratura no pé direito, além de ferimentos nas mãos, braços e escoriações em várias partes do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte básico ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

A Polícia Militar de Trânsito não foi acionada. Familiares do mototaxista retiraram a motocicleta do local após o acidente.