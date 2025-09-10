Em Rio Branco, Senac abre processos seletivos com salários de até R$5 mil; saiba mais

O Senac Acre abriu seis processos seletivos para preenchimento imediato de vagas em diferentes áreas profissionais nas unidades de Rio Branco. As inscrições estarão disponíveis de 10 a 12 de setembro, exclusivamente pelo site portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.

As oportunidades abrangem funções de nível médio e superior nos setores de saúde, segurança do trabalho, beleza e educação. O destaque é a vaga para Analista Técnico II em Pedagogia, com salário base de R$5.075,71 para 40 horas semanais.

No total, são ofertadas 14 vagas: seis para Orientadores Educacionais de Enfermagem, duas para Radiologia, uma para Segurança do Trabalho, três para Cabeleireiro e uma para Manicure. Para os cargos de orientadores educacionais, a remuneração inicial é composta por valor fixo mais hora/aula. Nas vagas de nível superior (Enfermagem, Radiologia e Segurança do Trabalho), o fixo é de R$230,19, acrescido de R$38,36 por hora/aula. Já para os cargos de nível médio na área da Beleza, o fixo é de R$197,31, mais R$32,88 por hora/aula.

Todos os cargos incluem benefícios como auxílio-alimentação, plano de saúde e reembolso de babá ou creche, conforme o Acordo Coletivo de Trabalho.

O processo seletivo terá três etapas eliminatórias e classificatórias: Análise Curricular, Avaliação Comportamental e Prova Prática. Para orientadores educacionais, a prova prática consistirá em uma aula expositiva de 20 a 30 minutos. Já para a vaga de Analista Técnico II, o candidato deverá apresentar um slide sobre tema definido para banca examinadora.

De acordo com o edital, os processos terão validade de um ano a partir da homologação dos resultados, podendo ser prorrogados por igual período. Os aprovados poderão ser convocados durante esse prazo, conforme a ordem de classificação e a necessidade da instituição.

Mais informações estão disponíveis no site do Senac Acre, nos comunicados de Processo Seletivo 013 a 018/2025, que detalham cada uma das vagas abertas.