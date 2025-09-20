Em Sena, associação Arco-íris repassa 6 mil reais para banda comprar equipamentos

Oriunda do bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira, a Associação de jovens Arco-Íris, coordenada por João Verçosa, repassou uma importante ajuda para a banda musical e de percussão Guerreiros musicais. O evento ocorreu na Câmara Municipal na noite desta sexta-feira (19).

Após detectar a necessidade com relação aos equipamentos, a Arco-Íris, através de seus representantes e com a ação de alguns parceiros, entregou 6 mil reais em dinheiro para a banda, liderada pelo maestro Rondom. “Como diz o nosso Slogan, esse é mais um compromisso social e cultural com Sena Madureira, independente de credo ou de política. Nós somos a favor da cultura e da paz. Essa é uma forma da gente contribuir com essa importante banda que é um patrimônio da nossa cidade”, destacou João do Arco-íris.

O maestro Rondom destacou que esse apoio recebido é de extrema importância para manter a banda Guerreiros musicais em atuação. “Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, bem como a associação Arco-íris e demais parceiros por essa ajuda que chega em boa hora. O momento é de união, de fazer acontecer e graças a Deus vamos continuar na ativa”, frisou.

“Trata-se de um momento de alegria receber aqui esses jovens que fazem cultura em nosso município. A cultura é um dispositivo para que as pessoas não entrem pelo caminho errado. Está chegando o aniversário da cidade e, se Deus quiser, essa banda estará representando o nosso município com qualidade, pois isso eles sabem fazer muito bem. Cultura é tudo”, comentou o vereador Charmes Diniz, presidente da Câmara.

A associação Arco-íris contou com o apoio da Prefeitura, por meio do vice-prefeito Elvis Dany, Fundação Elias Mansour, Câmara de vereadores e gabinete do deputado estadual Tanízio Sá, representado por no ato Edmar Negreiros.

O presidente do bairro Niterói, Raimundo Nonato, o Louro, e o vereador Carlos Belisa também participaram do evento.

Com os 6 mil reais repassados pela Arco-íris, a banda vai adquirir alguns materiais que são imprescindíveis para as apresentações.