Em Sena, moradores de ramal pedem compaixão de prefeito e explodem: ‘Serviço porco, coisa mais imunda’

Um vídeo gravado por um morador de um ramal no Alto Macauã, em Sena Madureira, expõe as dificuldades enfrentadas pela comunidade devido às más condições de acesso na região. As imagens foram enviadas ao ContilNet e mostram trechos do ramal em situação crítica, mesmo após a realização de supostas melhorias.

No registro, o morador apela diretamente ao prefeito do município. “Eu queria que o prefeito de Sena Madureira tivesse compaixão do sofrimento dos moradores do Alto Macauã. O rio não dá acesso. É um rio que seca, que fica só o salão de fora. O ramal também é muito difícil, longe”, relata.

Ele critica, ainda, a qualidade dos serviços realizados na estrada vicinal e afirma que a manutenção não corresponde ao investimento público destinado.

“Bota uma máquina para fazer um negócio desse aqui. Dizem que aqui foi rapado, mas presta atenção, um negócio desse, se passou um trator aqui, cara. Que absurdo, cara. Que serviço porco é esse? Que serviço porco é esse? Aonde nós vamos parar no mundo que nós estamos de corrupção? Isso aqui é corrupção. Porque vem o dinheiro para abrir os ramais. Aí diz que passa um trator aqui. Só fazendo camaleão no meio das ladeiras” desabafa.

Segundo o denunciante, o trecho teria sido considerado “concluído”, mas a situação continua precária.

“A coisa mais imunda que eu já vi na minha vida é um ramal desse. E diz que está rapado. Está concluído o serviço. Como é que um serviço desse pode ir para frente? O cara ficar agradecido com um trabalho desse, é doido. Olha a situação aqui. Que coisa nojenta”, questiona.

A comunidade do Alto Macauã depende do ramal para escoar a produção e garantir a locomoção de moradores.