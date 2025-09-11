Em xeque: FA acusa o Chelsea de 74 violações e dá prazo para defesa

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou, nesta quinta-feira (11/9), que o Chelsea foi acusado de 74 violações ao regulamento em três frentes distintas. As supostas infrações abrangem o período de 2009 a 2022, com foco maior entre 2010/11 e 2015/16, fase em que o clube ainda pertencia ao empresário russo Roman Abramovich. O clube londrino tem até 19 de setembro de 2025 para apresentar sua resposta oficial.

O que a FA aponta

Segundo a nota da entidade, as acusações envolvem:

Regras de agentes (códigos J1 e C2 );

Intermediários (códigos A2 e A3 );

Investimentos de terceiros em jogadores (códigos A1 e B3).

Contexto do período

Abramovich comprou o Chelsea em 2003 e permaneceu no comando até 2022, quando o controle passou para o consórcio liderado por Todd Boehly (Clearlake Capital). A investigação da FA revisitou operações e práticas administrativas desse ciclo, base para as 74 acusações agora formalizadas.

O que pode acontecer

Em casos assim, as sanções variam de multas e restrições a perda de pontos — possibilidade citada pela imprensa britânica — a depender da avaliação do órgão disciplinar independente após a defesa do clube. A eventual penalização considera gravidade, recorrência e cooperação do acusado durante o processo.

Próximos passos

O Chelsea apresenta sua defesa até 19/9/2025 ;

A FA submete o caso a um painel independente para julgamento;

Penas e medidas são definidas na sequência, conforme a decisão final.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.