Emboscada palmeirense: torcedores denunciados irão a júri popular

A Justiça de Mairiporã, na Grande São Paulo, determinou, na última sexta-feira (26/9), que os torcedores palmeirenses denunciados por participação na emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro, em outubro do ano passado, sejam julgados por um júri popular.

Segundo o Ministério Público (MPSP), a Justiça acolheu integralmente a denúncia feita pela promotoria, mas ainda não há data para a realização do júri.

Ainda de acordo com o MPSP, 20 torcedores do Palmeiras foram acusados pelas práticas de homicídio, 15 tentativas de homicídio, incêndio e promoção de tumulto esportivo.

Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) informou, em nota ao Metrópoles, que foram arroladas 12 vítimas, oito testemunhas de acusação e 37 testemunhas de defesa para serem ouvidas ao longo do processo que decidiu pela determinação do júri popular

A denúncia foi apresentada pela promotoria ainda no final de 2024 e aponta que centenas de torcedores vinculados à Mancha alvi Verde, organizada do Palmeiras, utilizaram pedaços de pau, pedras, barras de ferro e rojões para agredir os torcedores do Cruzeiro que, no dia 27 de outubro de 2024, retornavam de uma partida jogada no Paraná.

Segundo o Ministério Público, os denunciados assumiram o risco de matar José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, “por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”.

“Os presentes delitos, inclusive, são reação a uma briga que ocorreu entre as torcidas em Minas Gerais. Este contexto de rivalidade violenta reforça o risco. Soltos, os denunciados sem dúvida irão planejar novos delitos em face de torcedores do clube rival, colocando toda a sociedade em risco”, argumentam os promotores.

Dos 20 denunciados pelo Ministério Público, 16 estão presos e quatro foragidos. Entre os presos, estão Jorge Luiz Sampaio Santos e Felipe Mattos dos Santos, ex-presidente e vice da Mancha alvi Verde.

Emboscada da Mancha alvi Verde