Emmy 2025: saiba que horas começa premiação neste domingo (14)

A 77ª cerimônia do Emmy acontece neste domingo (14) e irá premiar as melhores produções da TV norte-americana. Como de costume, o evento será transmitido em tempo real no Brasil. O tapete vermelho começa às 21h do horário de Brasília.

Para acompanhar, basta sintonizar no canal de TV Pago, TNT ou pelo streaming da HBO Max. Diretamente do tapete vermelho, Carol Ribeiro comanda o pré-show com entrevistas exclusivas com as grandes estrelas da noite e apresenta conteúdos especiais sobre os indicados às principais categorias às 20h30. A partir das 21h, começa oficialmente a premiação, com comentários da especialista em séries e cinema Aline Diniz.