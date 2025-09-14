Emmy 2025: saiba que horas começa premiação neste domingo (14)

A 77ª cerimônia do Emmy acontece neste domingo (14) e irá premiar as melhores produções da TV norte-americana. Como de costume, o evento será transmitido em tempo real no Brasil. O tapete vermelho começa às 21h do horário de Brasília.
Para acompanhar, basta sintonizar no canal de TV Pago, TNT ou pelo streaming da HBO Max. Diretamente do tapete vermelho, Carol Ribeiro comanda o pré-show com entrevistas exclusivas com as grandes estrelas da noite e apresenta conteúdos especiais sobre os indicados às principais categorias às 20h30. A partir das 21h, começa oficialmente a premiação, com comentários da especialista em séries e cinema Aline Diniz.
Entre as produções com mais indicações se destacam títulos como “Ruptura”, “O Pinguim”, “The Last of Us”, “The White Lotus”, “O Estúdio” e mais. No entanto, algumas outras séries foram esnobadas entre os nomeados deste ano, como “Round 6” e “The Handmaid’s Tale”, que foram finalizadas neste ano.
Nas categorias de série de comédia, uma das ausências mais sentidas foram dos protagonistas de “Only Murders in the Building”, Selena Gomez e Steve Martin. Dessa vez, apenas Martin Short recebeu uma indicação ao prêmio. Confira os indicados ao prêmio.