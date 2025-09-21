Emoção e correria: stylist mostra preparação de Virginia para coração na Grande Rio

A consagração de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio marca um novo capítulo na trajetória da influenciadora digital, que soma mais de 50 milhões de seguidores. Para sua estreia na Sapucaí, ela contou com a parceria de Rodolpho Rodrigo, stylist responsável por construir sua identidade de moda desde 2020. Neste domingo (21/9), o profissional compartilhou um vídeo mostrando detalhes dos bastidores antes de Virginia ficar pronta para sua coroação, com o primeiro look assinado por ele.

No vídeo publicado, Rodolpho deixou transparecer a mistura de emoção e correria. Entre risadas, improvisos para ajustar detalhes do figurino e a empolgação ao ver a influenciadora pronta para brilhar, o stylist destacou que aquele era o início de uma nova etapa em sua trajetória profissional. “Mais que vestir, meu trabalho é dar vida a uma história”, afirmou na legenda da publicação. Ele ainda descreveu a noite como “inesquecível” e celebrou a oportunidade de assinar o look de uma rainha que, segundo ele, tem beleza, força e intensidade para marcar o Carnaval 2026.

Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande Rio Reprodução: Instagram/@virginia Virginia Fonseca Reprodução: Instagram/@virginia @granderio Virginia Fonseca Reprodução: Instagram/@virginia @granderio

Stylist Rodolpho Rodrigo assina vestidos de Virginia Fonseca para Grande Rio no Carnaval 2026 Reprodução: Instagram/@rodolphorodrigo Rodolpho Rodrigo durante bastidores da gravação sobre vestido de Virginia Reprodução: Instagram/@rodolphorodrigo

Rodolpho conheceu Virginia quando ela tinha apenas 20 anos, recém-chegada a Goiânia, enfrentando uma vida nova em meio à crescente exposição pública. Se no início da carreira a parceria foi moldada por descobertas pessoais e profissionais, agora o desafio é a criação de uma narrativa visual para o universo carnavalesco. Segundo ele, a preparação começou em julho e só deve encerrar o processo em fevereiro, após o desfile. “Então, eu me antecipei e comecei a me preparar pesquisando, montando conceito e equipe, conectando profissionais e ateliês. Já estou nesse processo do Carnaval há cerca de 60 dias”, disse.

O primeiro ensaio de Virginia como rainha da Grande Rio foi concebido em dois momentos: um vestido vermelho alinhado às cores da escola e um look artesanal com pedrarias, feito sob medida para destacar sua silhueta.

A agenda de Virginia é intensa: ensaios, mini desfiles, coroação e apresentações até o grande dia na Sapucaí. Para atender a essa maratona, Rodolpho prepara mais de 20 looks exclusivos.

Apesar da dedicação em cada peça, o stylist revela qual será o ápice do trabalho: “Sem dúvida, o look do desfile na avenida é quando vamos externalizar todas as nossas emoções, sentimentos, superações e expectativas. É ali que veremos, de fato, um sonho ganhando vida”, revelou.

Segundo ele, o figurino principal foi pensado para estar à altura da bateria comandada pelo Mestre Fafá e de um público que acompanhará de perto a estreia da nova rainha de forma emocionante.