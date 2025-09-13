Emocionante: colegas presenteiam bombeiro daltônico com óculos que revelam as cores

A rotina no quartel do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto (SP) ganhou um significado especial nesta semana. O cabo Lincoln Rafael Rosales, de 35 anos, que nasceu com um tipo raro de daltonismo, recebeu de presente dos colegas um par de óculos com lentes capazes de ampliar sua percepção das cores.

A entrega ocorreu de forma surpresa, na última terça-feira (2), e foi registrada em vídeo. As imagens mostram o instante em que o militar coloca o acessório e, pela primeira vez, consegue perceber com clareza tonalidades como vermelho e amarelo — cores presentes tanto na viatura da corporação quanto nos uniformes dos companheiros. A reação emocionada de Rosales rapidamente viralizou nas redes sociais.

Diagnosticado aos 25 anos, durante um processo seletivo em que não conseguiu avançar justamente pela condição genética, Rosales sempre teve limitações visuais severas: até então, distinguia apenas preto e branco. Apesar da dificuldade, conseguiu trilhar sua carreira profissional e realizar o sonho de ingressar no Corpo de Bombeiros após aprovação em concurso público.

“Foi um divisor de águas. Passei por situações complicadas, mas nunca deixei que a deficiência me impedisse de seguir em frente”, contou em entrevista.

Hoje, plenamente integrado às atividades do batalhão em Rio Preto, o bombeiro considera o presente dos colegas mais do que um gesto de amizade: para ele, trata-se de uma nova forma de enxergar a vida, agora com cores que antes pareciam inalcançáveis.