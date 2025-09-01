Empresa de Brasília fica entre as 10 maiores em crescimento no Brasil

A edição deste ano do ranking Exame – Negócios em Expansão recebeu milhares de inscrições, das quais somente 470 empreendimentos atenderam a todos os rigorosos critérios para participação. Entre elas, o Grupo Sollo ficou no “top 10” das empresas de maior crescimento no Brasil nos anos de 2023 e 2024, consolidando a posição de referência no mercado de terceirização.

Evento de premiação ocorreu no mês de julho, no hotel Unique, em São Paulo, com mais de 1500 participantes

Com mais de 6 mil colaboradores, e atuando no Distrito Federal e em São Paulo, o Grupo Sollo é especialista em treinar e disponibilizar mão de obra qualificada para os setores público e privado, executando serviços para mais de 500 clientes, como condomínios, empresas e órgãos públicos – dentre eles, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, diversos ministérios e órgãos do Judiciário, como STJ, TRT, CNJ e TRF.

A atuação também ultrapassa fronteiras, alcançando órgãos como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Com mais de 30 anos de experiência, o grupo oferece um portfólio completo de serviços, incluindo asseio e conservação, vigilância armada e desarmada e locação de mão de obra especializada.

Crianças atendidas pelo projeto “Sollo Amanhã”, em uma das creches beneficiadas pelo projeto

Entre as iniciativas ligadas ao setor de ESG, destacam-se projetos ambientais, com a distribuição de sementes de plantas nativas do cerrado brasileiro, o recolhimento de óleo de cozinha usado e a assistência a programas educacionais e de primeira infância que atendem diretamente mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

“Com diferenciais estratégicos que ampliam a qualidade dos serviços, temos investido fortemente em tecnologia da informação e em projetos educacionais, sociais e ambientais, oferecendo ao cliente o que há de melhor em termos de terceirização. Os clientes percebem a nossa preocupação em atender bem.” Alexandre Hoff, CEO do Grupo Sollo

Com crescimento consistente, compromisso social e dinamismo para enfrentar desafios, o grupo atua também em outros mercados, como agropecuária e construção civil.

Grupo Sollo

Site | Instagram | LinkedIn