Empresa dona de Lamborghini usado por Tarso Marques deve R$ 1,7 bilhão à União

O Lamborghini apreendido com o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, na madrugada de domingo (31/8), em São Paulo, está registrado em nome de uma empresa que deve R$ 1,79 bilhão à União. A informação foi confirmada pelo site do Detran.

O carro de luxo, modelo Gallardo, passou a ser propriedade da Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação Ltda. – conhecida como Unepxmil – em julho deste ano. A empresa pertence a João Francisco de Paulo, de 79 anos, que não tem relação direta com Tarso.

Dívida bilionária e investigações

Segundo registros da Receita Federal, a Unepxmil acumula R$ 1,3 milhão em débitos previdenciários e outros R$ 1,79 bilhão em pendências diversas, incluindo multas. A companhia, sediada em Indaiatuba (SP), já foi investigada pelo Ministério Público de Goiás por suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira.

Além do Lamborghini, avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão, a Unepxmil também tem um helicóptero Robinson R66 registrado em seu nome, estimado em R$ 4 milhões.

Apreensão do veículo

De acordo com a Polícia Militar, o Lamborghini dirigido por Tarso Marques circulava sem placas fixas na zona oeste de São Paulo. O ex-piloto teria tentado colocá-las ao perceber a operação policial, mas foi flagrado.

O carro ainda possui registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso, além de acumular R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e R$ 2,9 mil em multas municipais.

Defesa de Tarso Marques

Em vídeo publicado nas redes sociais, Tarso afirmou que não sabia das pendências do veículo e disse que o carro não era dele, mas sim de uma empresa que o contratou para um projeto. Segundo ele, pegou o automóvel apenas para ir até um posto de gasolina próximo de sua casa.

Quem é Tarso Marques

Tarso Marques, 49 anos, disputou a Fórmula 1 pela equipe Minardi entre 1996 e 2001, além de participar de categorias como Fórmula Indy, Stock Car e endurance. Ele também ficou conhecido pelo quadro Lata Velha, do programa Caldeirão do Huck, e por participações no Auto Esporte.

📍 Fonte: Detran-SP, Receita Federal e Polícia Militar

✍️ Redigido por ContilNet