Empresa veta exibição de Jimmy Kimmel em 39 afiliadas da ABC após retorno

Depois de alguns dias fora do ar e muitos protestos nas redes sociais, o programa “Jimmy Kimmel Live!” está de volta, mas com um detalhe importante: nem todos os espectadores da ABC conseguirão assisti-lo. A empresa Sinclair, que controla cerca de 39 afiliadas da emissora pelo país, decidiu não exibir o programa em alguns locais,

A Sinclair divulgou um comunicado informando que, a partir desta terça-feira (23/9), substituirá o talk show por “programação jornalística” em suas emissoras. A decisão parece ser uma continuação da polêmica iniciada na semana passada e já repercutiu bastante nas últimas horas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jimmy Kimmel Live Reprodução / ABC Jimmy Kimmel Live Reprodução / ABC Fernanda Torres e Jimmy Kimmel Reprodução / YouTube Anne Hathaway veste conjunto de Giorgio Armani para entrevista com Jimmy Kimmel Randy Holmes/ABC Fernanda Torres com Jimmy Kimmel Reprodução / YouTube Voltar

Próximo

O programa foi retirado da programação da ABC após comentários de Kimmel sobre o rapaz acusado de assassinar Charlie Kirk, gerando críticas e pressão da FCC, a agência federal de telecomunicações dos EUA. Tanto a Sinclair quanto a Nexstar, outra grande empresa de comunicação, foram as primeiras a suspender o programa.

Durante seu monólogo, Kimmel sugeriu que o movimento “MAGA” (“Make America Great Again” – “Faça a América Grande Novamente”), de Donald Trump, estaria “desesperadamente tentando caracterizar o suspeito do crime como qualquer coisa, menos um deles”, e que estariam se aproveitando da situação para marcar pontos políticos.

A atitude das afiliadas forçou a Walt Disney Company, dona da ABC, a tomar uma decisão mais ampla e retirar a atração de toda a grade. Agora, a Disney anunciou o retorno do programa para esta terça, após assinatura de mais de 40 estrelas de Hollywood, mas o comunicado da Sinclair sugere que ainda há negociações em andamento sobre a possibilidade de o programa voltar a ser exibido em suas afiliadas.