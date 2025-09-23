23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

Empresa veta exibição de Jimmy Kimmel em 39 afiliadas da ABC após retorno

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
empresa-veta-exibicao-de-jimmy-kimmel-em-39-afiliadas-da-abc-apos-retorno

Depois de alguns dias fora do ar e muitos protestos nas redes sociais, o programa “Jimmy Kimmel Live!” está de volta, mas com um detalhe importante: nem todos os espectadores da ABC conseguirão assisti-lo. A empresa Sinclair, que controla cerca de 39 afiliadas da emissora pelo país, decidiu não exibir o programa em alguns locais,

A Sinclair divulgou um comunicado informando que, a partir desta terça-feira (23/9), substituirá o talk show por “programação jornalística” em suas emissoras. A decisão parece ser uma continuação da polêmica iniciada na semana passada e já repercutiu bastante nas últimas horas.

Veja as fotos

Reprodução / ABC
Jimmy Kimmel LiveReprodução / ABC
Reprodução / ABC
Jimmy Kimmel LiveReprodução / ABC
Reprodução / YouTube
Fernanda Torres e Jimmy KimmelReprodução / YouTube
Randy Holmes/ABC
Anne Hathaway veste conjunto de Giorgio Armani para entrevista com Jimmy KimmelRandy Holmes/ABC
Reprodução / YouTube
Fernanda Torres com Jimmy KimmelReprodução / YouTube

Leia Também

O programa foi retirado da programação da ABC após comentários de Kimmel sobre o rapaz acusado de assassinar Charlie Kirk, gerando críticas e pressão da FCC, a agência federal de telecomunicações dos EUA. Tanto a Sinclair quanto a Nexstar, outra grande empresa de comunicação, foram as primeiras a suspender o programa.

Durante seu monólogo, Kimmel sugeriu que o movimento “MAGA” (“Make America Great Again” – “Faça a América Grande Novamente”), de Donald Trump, estaria “desesperadamente tentando caracterizar o suspeito do crime como qualquer coisa, menos um deles”, e que estariam se aproveitando da situação para marcar pontos políticos.

A atitude das afiliadas forçou a Walt Disney Company, dona da ABC, a tomar uma decisão mais ampla e retirar a atração de toda a grade. Agora, a Disney anunciou o retorno do programa para esta terça, após assinatura de mais de 40 estrelas de Hollywood, mas o comunicado da Sinclair sugere que ainda há negociações em andamento sobre a possibilidade de o programa voltar a ser exibido em suas afiliadas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost