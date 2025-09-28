Empresária da Rússia vem ao Acre comprar açaí para vender no exterior: “Super alimento”

Durante a 3ª edição do Exporta Mais Amazônia, programa realizado em Rio Branco pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Oksana Artyukhova, CEO da Grand Trade, uma das maiores redes varejistas da Rússia, expressou seu interesse em importar açaí e café do Acre.

A visita ao Seringal Cachoeira foi uma oportunidade para conhecer mais sobre a produção local. Okasana está no Acre com outros compradores de 17 países para adquirir produtos acreanos a partir de uma rodada de negócios que inicia nesta segunda-feira (28), na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com 31.000 pontos de venda em 72 regiões do país, a Grand Trade é um dos principais importadores de produtos alimentícios e FMCG (bens de consumo de rápida movimentação).

“Quero levar açaí, porque é um produto super novo. Está chegando na Rússia. É um super alimento. Quero levar esse alimento para as minhas prateleiras e vender. Estou buscando bons fornecedores desse produto aqui”, afirmou Oksana.

A executiva também compartilhou sua experiência positiva com o açaí, que provou pela primeira vez em uma feira da Apex em Dubai. “Fiquei encantada com o sabor e a qualidade. Também queremos levar café, porque provei o daqui e fiquei impressionada. Tenho certeza de que as pessoas vão gostar muito”, completou.

*Exporta Mais Amazônia no Acre*

O programa, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conecta empresas brasileiras a compradores internacionais e terá como focoprodutos da região amazônica que são compatíveis com a floresta. A iniciativa acontece às vésperas da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), reforçando o protagonismo amazônico nas discussões sobre sustentabilidade e negócios.

Esta será a maior edição do programa desde 2023. Ao todo, mais de 60 empresas da região Norte (sendo 44 do Acre) ficarão frente a frente com 25 compradores estrangeiros de cinco continentes interessados em produtos como como açaí e frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina e farinha de mandioca. Nas duas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia já movimentou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.

Veja a entrevista completa com a empresária: