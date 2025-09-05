Empresário compra Porsche e morre duas horas depois em acidente

Colisão ocorreu entre Carazinho e Sarandi (RS); Jonas Stefanello, 45, havia retirado o superesportivo ao meio-dia

Um grave acidente na BR-386, entre Carazinho e Sarandi, no norte do Rio Grande do Sul, resultou na morte do empresário Jonas Stefanello, de 45 anos, nesta quinta-feira (4/9). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, nas proximidades do antigo pedágio.

Material cedido ao Metrópoles

Segundo a PRF, Jonas havia buscado o veículo — um modelo superesportivo da Porsche — por volta de 12h, em Rondinha, poucas horas antes do acidente. As circunstâncias da perda de controle do automóvel ainda são investigadas.

A rodovia ficou parcialmente bloqueada até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que realizou os levantamentos no local.

📌 Fonte: PRF/RS; IGP-RS
✍️ Redigido por ContilNet

