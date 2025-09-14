Empresário de 31 anos morre em acidente após salto de paraquedas no RJ

O empresário Gabriel Farrel faleceu na manhã deste domingo (14/9), aos 31 anos, no Rio de Janeiro. Informações preliminares indicam que ele sofreu um acidente aéreo na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, durante um salto de paraquedas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na zona oeste carioca, mas não resistiu. Os detalhes do acidente ainda são desconhecidos.

O empresário era CEO e fundador da pizzaria carioca Borda & Lenha, e compartilhava a rotina nas redes sociais. Ele ficou nacionalmente conhecido após participar do programa “Shark Tank Brasil“, em 2021. Na época, ele encantou os investidores do programa, ao apresentar a pizzaria que prometia rapidez, qualidade e preço acessíveis.

A última publicação do empresário no Instagram fala sobre a importância de aproveitar os pequenos detalhes da vida. Confira:

Reações de amigos e familiares

Por meio das redes sociais, familiares e amigos se despedem de Gabriel. “Meu irmão, difícil acreditar que não teremos mais essa alegria contagiante por perto. Obrigado por todo carinho comigo, Garcinha! Você está guardado no meu coração”, escreveu o cantor Alan Bernardes.

O ator e cantor Xamã também comentou na última publicação de Gabriel. “Estou sem acreditar”, escreveu o artista.

“Descanse em paz Farrel! Só consigo lembrar de você com sorriso no rosto. Uma das pessoas mais alto astral que já conheci”, se despediu a atleta Sophia Abreu.

