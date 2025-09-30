30/09/2025
Empresário é enganado por mulheres e mantido refém por 12 horas

A Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) resgatou um empresário que teria sido mantido como refém dentro de sua própria casa durante cerca de 12 horas, entre a noite do último domingo (28/9) e a manhã dessa segunda-feira (29).

O caso ocorreu no município de Cacoal, em RO. Informações preliminares da PM dão conta de que o empresário teria recebido a visita de duas mulheres em sua casa na tarde de domingo (28). No entanto, um homem armado invadiu o local logo depois e o rendeu.

O criminoso teria se juntado às mulheres em uma sessão de agressões. Enquanto uns feriram a vítima, outros reviraram a residência à procura de objetos de valor para roubar.

O empresário foi mantido sob a mira dos sequestradores dentro da própria casa por mais de 12 horas. Ele foi resgatado na manhã dessa segunda-feira (30).

De acordo com a PM, o homem apresentava sinais de espancamento e possível intoxicação por substâncias desconhecidas. Ele teria sido encontrado após sua secretária ouvir gritos de socorro quando chegou para trabalhar. Ela acionou a polícia.

A vítima foi imediatamente levada ao hospital. Os médicos constataram que ele tinha ferimentos pelo corpo, inchaços e suspeita de fraturas, além de sinais de intoxicação.

Os criminosos conseguiram fugir. Eles levaram joias, ouro e dinheiro em espécie.

Inicialmente, a  Polícia Civil investiga o caso como sequestro, roubo, tortura e restrição de liberdade e trabalha com a hipotese de que o crime tenha sido planejado. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os suspeitos.

