Empresário é preso por estuprar mulher em entrevista de emprego

Um empresário foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3/9), em Pedras de Fogo, município da Paraíba, suspeito de estuprar uma mulher que havia comparecido ao seu estabelecimento para participar de uma entrevista de emprego.

Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou à delegacia em estado de choque, chorando e com dificuldades para relatar o que havia ocorrido. Em depoimento, contou que, assim que entrou no local, o contratante trancou a loja e a violentou.

Diante do relato, os agentes se deslocaram imediatamente até o endereço informado, mas o suspeito já não estava no local. A polícia então iniciou buscas e conseguiu localizar o empresário pouco tempo depois. Ele não resistiu à prisão e entregou voluntariamente as imagens das câmeras de segurança do comércio, negando as acusações.

O homem foi conduzido à delegacia de Pedras de Fogo, onde permanece à disposição da Justiça. Ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (4), que decidirá se responderá ao processo em liberdade ou em prisão preventiva. A Polícia Civil segue investigando o caso.