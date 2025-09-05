Empresário é sequestrado por criminosos e morto a tiros em rodovia

Escrito por Metrópoles
Um empresário de 34 anos foi sequestrado e morto a tiros na tarde da última terça-feira (2), às margens da BR-020, no bairro Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como José Maria Evangelista da Silva (foto em destaque), proprietário de uma empresa de higienização de estofados no município.

De acordo com testemunhas, José Maria foi rendido por criminosos no Porto das Dunas, em Aquiraz, a cerca de 34 quilômetros da capital cearense. De lá, os suspeitos o levaram até a rodovia em Caucaia, onde o empresário foi retirado à força do veículo e executado com vários disparos pelas costas. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

A vítima, que não tinha antecedentes criminais, era reconhecida na região pelo trabalho no setor de higienização. Recentemente, havia recebido um prêmio de destaque na área.

A Polícia Civil do Ceará informou que o caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Caucaia, que apura a motivação e os envolvidos no crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

