Empresário que descobriu Ramon Dino participa de documentário da Globo sobre a vida do atleta

Um dos primeiros treinadores do fisiculturista Ramon Dino, o empresário acreano Márcio Garcia, foi entrevistado pelo Globo Esporte Nacional para um documentário que está sendo produzido sobre a carreira do atleta. A produção deve acompanhar toda a preparação de Dino até sua disputa no Mr. Olympia 2025, em outubro, nos Estados Unidos.

Segundo Márcio, a obra vai retratar tanto as origens humildes do fisiculturista quanto o atual momento de maturidade na carreira. “Eles vieram pra cá, conversaram comigo, com o pai dele, e fomos até a casinha simples onde morava antes. Hoje, graças ao Ramon, a família já tem uma casa melhor. Também mostrei o lugar onde o vi pela primeira vez, lá na praça”, contou.

O documentário também incluirá entrevistas com nomes importantes do cenário fitness, como o treinador Renato Cariani, atletas da equipe Max Titanium, além da esposa e familiares de Ramon Dino. A produção deve ser exibida primeiro pelo Globo Esporte e, posteriormente, em plataformas de streaming como a Netflix.

Para Márcio, participar do projeto é motivo de orgulho. “Ver o Ramon chegar nesse nível mundial, podendo ser o primeiro brasileiro campeão do Olympia, é algo que emociona. Eu sempre acreditei nele desde o início. Hoje, ele é inspiração não só para o Acre, mas para todo o país”, disse.

Com Chris Bumstead aposentado, Ramon Dino é apontado como um dos grandes favoritos ao título da categoria Classic Physique. Caso conquiste o topo do pódio, ele pode se tornar o primeiro brasileiro a levantar o troféu mais importante do fisiculturismo mundial.