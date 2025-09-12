Enapro 2025 traz inovação e humanização para o mercado publicitário

No mercado publicitário, a criatividade e a busca por conexões humanas definem quais serão as melhores estratégias e resultados. Dentro desse contexto, a quarta edição do Enapro (Encontro Nacional das Agências de Propaganda) propõe um debate sobre como a inovação e o relacionamento humano moldam o futuro da comunicação.

Sob a temática “De Humanos para Humanos”, o evento reunirá líderes, executivos, profissionais de agências e criativos de destaque nacional para explorar tendências, estratégias e o papel das relações na construção de campanhas e projetos de impacto social.

Entre os nomes confirmados estão Hugo Rodrigues (WMcCann), Nina Campos (Relações Simplificadas), Preto Zezé (CUFA RJ), Eco Moliterno (Accenture Interactive), Mariana Ferraz (Dove Masterbrand) e Alexis Pagliarini (Criativista ESG4).

Promovido pelo Sinapro-Bahia, o encontro ocorrerá dos dias 23 a 25 de outubro, em Salvador, no Gran Hotel Stella Maris.

Impacto social

Uma das novidades desta edição é o Cannes Lions Road Show. Pela primeira vez, o Enapro compartilhará cases e insights do maior festival de criatividade do mundo, trazendo inspiração e aprendizado para profissionais de todo o país. A apresentação será de Alexis Pagliarini, fundador da Criativista ESG4.

André Mascarenhas aposta no potencial do Estado para debater sobre criatividade e inovação

“A Bahia é um polo de inovação e originalidade. E, em outubro, Salvador vai sediar um grande encontro que estimula novas perspectivas, instiga reflexões e oferece um ambiente para ampliar redes de contato e proporcionar momentos de descontração.” André Mascarenhas, presidente do Sinapro-Bahia

A abertura contará com a apresentação da Orquestra Neojiba, composta por 85 jovens músicos entre 15 e 27 anos, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A orquestra é uma das mais importantes iniciativas de formação musical e inclusão social do estado, que atende anualmente cerca de 2,3 mil alunos.

Para além das discussões sobre mercado e criatividade, o evento visa um olhar mais humano para iniciativas sociais.

Nesta edição, a Casa de Apoio Solange Fraga terá um espaço para venda de sandálias confeccionadas por mães atendidas pelo projeto, unindo arte, solidariedade e empreendedorismo.

A instituição atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que saem do interior da Bahia para tratamento oncológico ou cardiopatia em Salvador.

Enapro 2025

O Enapro é considerado um dos principais eventos de propaganda do Brasil. Com atividades diversificadas, o encontro conecta agências, veículos de comunicação, anunciantes e fornecedores de todo o país.

Promovido a cada dois anos, o evento propõe um debate ativo sobre as principais tendências, tecnologias e inovações no setor.

Na edição deste ano, também ocorrerá a posse da nova diretoria do Sinapro-Bahia para o triênio 2025-2028.