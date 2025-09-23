Encontro histórico: Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds agitam o Festival Estilo Brasil

Realizado pelo Metrópoles, o Festival Estilo Brasil recebe, no dia 25 de outubro, um encontro histórico: Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds sobem ao palco do Ulysses Centro de Convenções com a turnê Esquinas & Canções. O show é uma celebração à memória afetiva e à riqueza musical de um dos movimentos mais marcantes da MPB: o Clube da Esquina.

A parceria entre Lô Borges e Beto Guedes atravessa décadas de amizade e criação conjunta, desde os primeiros acordes em Belo Horizonte até as gravações do lendário álbum “Clube da Esquina” (1972).

Lô, autor de clássicos como “Para Lennon e McCartney” e do emblemático “Disco do Tênis”, e Beto, voz de hinos como “Sol de Primavera” e “Amor de Índio”, unem-se a Sérgio Hinds, guitarrista do “O Terço”, considerado um dos maiores nomes do rock progressivo brasileiro, que também transitou com fluidez pela MPB.

A turnê Esquinas & Canções propõe justamente esse diálogo entre caminhos, harmonias mineiras do Clube e energia do rock progressivo dos anos 70.

No repertório, o público pode esperar um passeio por clássicos que marcaram gerações e continuam a ecoar com força: do lirismo bucólico de Nascente e Feira Moderna ao peso instrumental que caracterizou o trabalho de Sérgio Hinds com “O Terço”.

O show em Brasília reforça a vocação do Estilo Brasil em reunir artistas que moldaram a história da música nacional e levar ao palco encontros raros, carregados de significado artístico e afetivo.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital