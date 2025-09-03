Enel remove cabos de postes nos Jardins, em São Paulo

A Enel realizou, na noite desta quarta-feira (3/9), uma ação de “limpeza” em postes na região dos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Concessionárias que usam as estruturas foram notificadas previamente. No entanto, ainda havia cabos no local onde foi realizada a ação, na Alameda Santos, nas proximidades do Parque Trianon.

As empresas pagam uma espécie de aluguel para poder usar os postes da Enel, que tem 3,7 milhões deles compartilhados com operadoras. Como a concessionária de energia elétrica já conta com a própria fiação enterrada na Alameda Santos, as demais companhias foram avisadas que deveriam remover os cabos.

Fios irregulares

Somente no primeiro semestre deste ano, 5,3 toneladas de fios e equipamentos irregulares foram retirados de postes sob a responsabilidade da Enel. Segundo a concessionária, foram enviadas 857 notificações formais às operadoras que utilizam os espaços.

Entre os problemas relatados estão fios fora do padrão, com muitas emendas, soltos, arrebentados ou sem projeto e aprovação técnica.

A Enel diz que 60% da receita obtida com o compartilhamento dos postes é revertida para reduzir o valor da tarifa de energia. Também afirma que a inadimplência das operadoras é de 25%.

O presidente da Enel, Guilherme Lencastre, e o secretário das Subprefeituras, Fabrício Cobra, estiveram no local para acompanhar a remoção.

“O primeiro benefício é a segurança para a população. Como você pode ver, há cabos de telecom que estão muito baixos. Já notificamos as empresas muitas vezes e os cabos continuam aqui”, afirmou Lencastre.

Questionado sobre uma eventual expansão do enterramento de fios da rede elétrica em São Paulo, Lencastre disse que esse tipo de manobra não serve para todas as situações e que envolve custos que seriam repartidos entre todos os consumidores, se empregada.