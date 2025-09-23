Energisa emite alerta de chuvas intensas em todo o Acre nesta terça: “Equipes de prontidão”

A distribuidora de energia elétrica Energisa emitiu uma nota diante da previsão de fortes tempestades que podem atingir todo o Acre nesta terça-feira (23). O aviso inclui chuvas intensas acompanhadas de ventos e descargas elétricas, de acordo com os modelos meteorológicos monitorados pela empresa.

Para minimizar os impactos, a concessionária reforçou que possui um plano de contingência já ativado e equipes de plantão preparadas para atender possíveis ocorrências.

A população também recebeu orientações importantes de segurança. A Energisa recomenda que, durante os temporais, os moradores busquem permanecer em locais seguros, desliguem aparelhos da tomada e evitem qualquer contato com fios partidos ou cabos soltos.

Em casos de interrupção no fornecimento de energia, a empresa destaca que o registro deve ser feito diretamente pelo consumidor, utilizando os canais oficiais: aplicativo Energisa ON, call center 0800 647 7196 ou o WhatsApp Gisa no número (68) 99233-0341.