Engenheiro civil morre após caminhonete capotar na BR-421

O engenheiro civil Lucas de Melo Ventura morreu na manhã desta segunda-feira (15/9) após a caminhonete que conduzia capotar no km 74 da BR-421, em Monte Negro (RO). De acordo com relatos iniciais, o veículo rebocava uma betoneira quando saiu da pista e tombou em área de vegetação. A PRF atendeu a ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente. Portal P1+2Guaporé Web TV+2
Segundo a imprensa local, o acidente aconteceu por volta das 6h30. Um passageiro que estava no veículo sofreu lesões leves e recebeu atendimento. Portal P1
Lucas era conhecido na região de Jaru e Ariquemes por atuar em obras civis. Em nota e reportagens locais, foi lembrado por colegas e veículos de imprensa, que destacaram sua trajetória profissional. Jaru Noticia+1
A perícia deve apontar os fatores que levaram à perda de controle do veículo. Novas informações serão acrescentadas conforme a PRF e os órgãos competentes divulgarem atualizações. Alerta Rondônia
