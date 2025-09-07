“Enquanto tivermos forças, estaremos nas ruas”, afirma presa do 8 de Janeiro em protesto na Gameleira

A manifestação “Reaja Brasil”, organizada pela Direita do Acre neste domingo (7), na Gameleira, contou com a presença de Michele Lacerda, uma das pessoas presas após os atos de 8 de janeiro de 2023. Ela se apresentou como uma “presa política” e afirmou que sua participação simboliza a luta pela liberdade e pela justiça.

Em entrevista ao ContilNet, Michele declarou que o movimento representa a resistência contra o que considera perseguições. “É um momento que a gente grita por liberdade. Eu sou uma das presas políticas vítima aqui do 8 de janeiro no nosso estado. E existem muitas pessoas ainda presas injustamente. Principalmente o nosso líder, que foi preso antes de ser julgado. Nós estamos aqui por eles, somos a voz deles, somos a voz de milhões de pessoas”, disse.

Ela afirmou que a mobilização busca também apoiar familiares de outros envolvidos. “Estamos aqui para dar apoio à família para que eles não estejam sozinhos e mostrar que o povo unido jamais será vencido. Nós não vamos deixar o comunismo tomar conta do nosso Estado e nem do nosso Brasil”, declarou.

Questionada sobre o julgamento dos réus do 8 de janeiro, Michele afirmou não acreditar no sistema de Justiça atual. “A gente sabe que não existe prova, a gente sabe que é um julgamento totalmente injusto. Esperamos sim que nossos políticos que estão atuando lá no Senado, na Câmara, junto com o povo, consigam vencer essa batalha”, disse.

Para ela, a luta transcende os presos já condenados. “Assim como hoje são eles, assim como um dia fomos nós, pode ser qualquer um. Então, ou a gente luta agora, ou infelizmente daqui a algum tempo nós estaremos igual a Venezuela, igual a Cuba”, afirmou, acrescentando que continuará presente nas ruas.

O ato, que ocorreu no feriado de 7 de setembro, reuniu apoiadores de pautas conservadoras e do ex-presidente Jair Bolsonaro, em defesa da liberdade de expressão e contra o que os participantes classificam como perseguição política.

Veja o vídeo: