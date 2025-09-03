Entenda como fica a situação de Adriana Villela após anulação de júri

Após a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular o júri que condenou a arquiteta Adriana Villela a 61 anos de prisão, ela permanece como ré pelo triplo homicídio dos pais, José Guilherme e Maria Villela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento da Silva.

Com a decisão do STJ, o caso volta ao início da instrução da ação penal — ou seja, após o momento em que a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Porém, antes do processo retornar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), ainda há um longo caminho que pode ser percorrido. Antes de qualquer nova movimentação, é preciso aguardar a publicação do acórdão da Sexta Turma, que será redigido pelo ministro Sebastião Reis. Não há um prazo definido para a publicação desse documento.

Quando o acórdão for publicado, o MPDFT terá até cinco dias para apresentar recurso. O promotor do caso, Marcelo Leite, já afirmou que irá recorrer com embargos de declaração, ou seja, irá pedir que a própria Sexta Turma reanalise a decisão.

Após isso, a depender do entendimento sobre o recurso apresentando, tanto MP quanto a defesa de Adriana podem recorrer e levar o caso até o Supremo Tribunal Federal (STF). O processo só volta para o TJDFT após esgotarem as possibilidades de recurso.

O que acontece no TJDFT

Quando o caso finalmente chegar ao TJDFT, segundo debateram os ministros do STJ, poderá ser possível a apresentação de novas, além das que já foram produzidas.

À princípio, caberá ao juiz do caso determinar quais provas serão válidas ou não. Esse mesmo magistrado será responsável por definir a tipificação do crime de Adriana — que, atualmente é classificado como triplo homicídio, mas pode mudar —, e por decidir se o caso deverá ser levado ao Tribunal do Júri ou se será analisado apenas por ele.

Detalhes sobre o que o juiz decidirá estarão no acórdão a ser publicado pelo STJ.

Crime da 113 Sul

Em agosto de 2009, José Guilherme, Maria e Francisca foram mortos no apartamento da família, no 6º andar de um prédio na 113 Sul.

As vítimas foram golpeadas com mais de 70 facadas pelos autores do crime.

No julgamento de 2019, o porteiro do prédio à época, Paulo Cardoso Santana, foi condenado a 62 anos de prisão por ter matado as vítimas. Considerados coautores, Leonardo Campos Alves e Francisco Mairlon tiveram penas fixadas em 60 e 55 anos, respectivamente.

O Metrópoles contou o caso com riqueza de detalhes no podcast Revisão Criminal. Em sete episódios, as teses da defesa e da acusação foram explicadas com profundidade.

Como fica a situação de Adriana

Até que se concluam todas as fase, a arquiteta permanece na condição de ré. Ela não é mais considerada condenada pela morte dos pais e da funcionária da família.

Como a condenação foi anulada, não há, por enquanto, o risco dela ser presa pelo crime.