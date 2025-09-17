Entenda por que Jay-Z derrubou hit viral São Paulo das plataformas

Aqueles que usam muito as redes sociais provavelmente ouviram a música São Paulo, sucesso viral que fala sobre a capital paulista. Na música, a cantora fala sobre a cidade e conta com trechos como: “Sexo gostoso na Cracolândia, em um canto sem luz” e “Mas eu vou dar em São Paulo”.

Apesar de ter se tornado um sucesso no Brasil, a música foi derrubada das plataformas de áudio pelo rapper Jay-Z. O cantor alegou que a música tem inspirações na canção Empire State of Mind, dele com Alicia Keys, e pede para ser creditado na faixa. Além disso, assim como na original, São Paulo tinha um tom crítico e de humor.

A versão brasileira da canção foi interpretada pela cantora Tocanna, criada por Inteligência Artificial (IA), e viralizou nas redes sociais. O criador da artista, Gustavo Sali, chegou a falar sobre o receio de ter problemas por causa dos direitos autorais da versão, por ter se inspirado na canção de Jay-Z, em entrevista ao g1. “Com certeza, sinto receio”, confirmou.

“São Paulo”, de Tocanna, foi removida do Spotify. A faixa usava o sample de “Empire State of Mind”, de Jay-Z.pic.twitter.com/6cLjbpKOK7 — ACERVO (@AcervoCharts) September 16, 2025

Leia também

Quem é Tocanna?

Apesar de ter sido criada por IA, Tocanna se tornou uma artista de “verdade”, contando com perfis oficiais em plataformas de música e vídeos mostrando-a em festivais e em programas internacionais.

Ao todo, a cantora acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram e 129 mil no TikTok. Entre os outros hits dela, também está a paródia da famosa música Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, mantendo o estilo “proibidão” das letras.