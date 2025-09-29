29/09/2025
Entregador em bicicleta consegue escapar de operação policial antimigrantes nos Estados Unidos

Rapaz sobe na bicicleta e pedala rapidamente para escapar

Um vídeo viral publicado no Twitter mostra um entregador fugindo de policiais nos Estados Unidos, e já ultrapassa 100 mil visualizações na plataforma.

Rapaz sobe na bicicleta e pedala rapidamente para escapar/Foto: Reprodução

Nas imagens, é possível ver vários agentes perseguindo um rapaz de bicicleta. No início do vídeo, o jovem consegue desviar de forma ágil, evitando ser alcançado. Em seguida, ele sobe na bike e começa a pedalar rapidamente, enquanto os policiais correm atrás.

Apesar do esforço da equipe policial, o entregador consegue escapar ileso, sem ser capturado. O vídeo chamou atenção pela habilidade do jovem em escapar da perseguição, gerando comentários e compartilhamentos em massa nas redes sociais.

