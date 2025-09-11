11/09/2025
Universo POP
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Entregador morre após colisão violenta entre motos e dois jovens ficam feridos em Rio Branco

Acidente no Conjunto Novo Horizonte deixa entregador morto e dois jovens feridos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O entregador Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (11), no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apontados como responsáveis pelo acidente que tirou a vida do trabalhador.

Segundo informações de testemunhas, Osvaldo seguia para o trabalho em uma motocicleta modelo Bros, de cor laranja, trafegando no sentido bairro-centro pela Rua 7 de Setembro, quando foi surpreendido por dois adolescentes em uma motocicleta modelo Titan, de cor verde, que vinham pela Rua Xapuri. Os rapazes, que retornavam de um jogo de futebol, não respeitaram a sinalização de parada obrigatória, invadiram a via preferencial e colidiram com a moto de Osvaldo.

Equipe do Samu realiza tentativa de reanimação de Osvaldo Santos Silva no local do acidente/Foto: ContilNet

Com o impacto, o entregador, que não estava com o capacete devidamente afivelado, foi arremessado contra um poste de energia elétrica. Ele bateu a cabeça violentamente e sofreu um traumatismo cranioencefálico gravíssimo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Osvaldo entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.

Entregador Osvaldo Santos Silva não resistiu aos ferimentos após colisão no cruzamento/Foto: ContilNet

Já os dois adolescentes foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, uma vez que a UPA da Sobral está com o aparelho de raio-X inoperante. Eles sofreram apenas escoriações leves. A mãe de um dos envolvidos compareceu ao local e acompanhou o filho até a unidade de saúde.

Jovens que causaram o acidente foram socorridos e levados à UPA do Segundo Distrito/Foto: ContilNet

Equipes do Policiamento de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi recolhido por agentes de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Motocicleta Bros de cor laranja ficou destruída após a colisão no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri/Foto: ContilNet

Após receberem alta médica, os adolescentes devem ser levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverão responder pelas infrações cometidas. O proprietário da motocicleta também poderá ser responsabilizado criminalmente.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost