Entregador morre após colisão violenta entre motos e dois jovens ficam feridos em Rio Branco

O entregador Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (11), no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apontados como responsáveis pelo acidente que tirou a vida do trabalhador.

Segundo informações de testemunhas, Osvaldo seguia para o trabalho em uma motocicleta modelo Bros, de cor laranja, trafegando no sentido bairro-centro pela Rua 7 de Setembro, quando foi surpreendido por dois adolescentes em uma motocicleta modelo Titan, de cor verde, que vinham pela Rua Xapuri. Os rapazes, que retornavam de um jogo de futebol, não respeitaram a sinalização de parada obrigatória, invadiram a via preferencial e colidiram com a moto de Osvaldo.

Com o impacto, o entregador, que não estava com o capacete devidamente afivelado, foi arremessado contra um poste de energia elétrica. Ele bateu a cabeça violentamente e sofreu um traumatismo cranioencefálico gravíssimo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias — uma de suporte avançado e outra de suporte básico. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Osvaldo entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.

Já os dois adolescentes foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, uma vez que a UPA da Sobral está com o aparelho de raio-X inoperante. Eles sofreram apenas escoriações leves. A mãe de um dos envolvidos compareceu ao local e acompanhou o filho até a unidade de saúde.

Equipes do Policiamento de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi recolhido por agentes de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Após receberem alta médica, os adolescentes devem ser levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverão responder pelas infrações cometidas. O proprietário da motocicleta também poderá ser responsabilizado criminalmente.

Veja o vídeo: