Equipe de O Agente Secreto festeja indicação para o Oscar 2026







O cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, comemorou a escolha do seu filme para ser o representante do Brasil na disputa por estatuetas do Oscar 2026 – a 98ª edição da premiação, que ocorrerá em 15 de março do ano que vem.

O Oscar é considerado a premiação mais tradicional do cinema nos Estados Unidos. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro. O filme brasileiro foi indicado para a disputa de melhor filme internacional.

Notícias relacionadas:

“Nossa campanha começou em maio, no Festival de Cannes [França], e agora segue mais forte ainda. Grande abraço por todo o apoio popular e para o comitê de seleção pela confiança nesse filme que acaba de começar a ser visto no Brasil”, disse Mendonça em nota encaminhada à Agência Brasil.

A escolha de O Agente Secreto foi decidida pela Academia Brasileira de Cinema.

“Que honra o reconhecimento da Academia Brasileira de Cinema e a indicação para representar o Brasil no Oscar. Estou orgulhosa do filme que fizemos e da nossa trajetória. Trabalharemos muito para levarmos O Agente Secreto o mais longe possível, representando a força do cinema brasileiro e de Pernambuco no mundo”, afirmou a produtora do filme Emilie Lesclaux,

Ano fértil

O cineasta Walter Salles – que dirigiu Ainda Estou Aqui e venceu o Oscar deste ano com o filme – também celebrou a escolha.

“Em primeiro lugar, viva esse ano tão fértil da nossa cinematografia. Justamente neste ano, o cinema brasileiro tem novamente a chance de ter várias indicações ao Oscar.”

Salles enfatizou a qualidade do filme, lembrando os prêmios conquistados em Cannes – melhor direção para Kleber Mendonça e melhor ator para Wagner Moura. Ele se disse impactado pela obra.

“O Agente Secreto é um grande filme político sobre os anos 70, um thriller, um filme sobre a paternidade e a transmissão, sobre memória e resistência, e também uma carta de amor ao cinema. Essas qualidades indicam que ele terá vida longa. Como bem disse a Nanda [Fernanda Torres], Kléber e Wagner estão em sua plenitude enquanto criadores. Fico muito feliz por eles e pelo cinema brasileiro”, finalizou Salles.

Produções









Antes de O Agente Secreto, Kleber Mendonça dirigiu o documentário Retratos Fantasmas (2023); a ficção distópica Bacurau (2019), codirigido com Juliano Dornelles; Aquarius (2016), estrelado por Sônia Braga; O Som ao Redor (2012) e Crítico (2008).

A presença de Wagner Moura no filme reforça a carreira internacional do ator, iniciada no filme norte-americano Elysium (2013) e sempre lembrada pela participação na série da Netflix Narcos (2015–2016), na qual interpretou o traficante Pablo Escobar, o que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro.

Em 2024, ele protagonizou o filme Guerra Civil (EUA, 2024).

“Estamos todos muito felizes e gratos com a decisão da Academia [Brasileira de Cinema]. Sobretudo considerando a extraordinária safra de filmes brasileiros que concorreram esse ano. Todos excelentes! Nós agora vamos trabalhar para honrar essa confiança fazendo o melhor que pudermos para representar bem nosso país, nosso cinema, nossa cultura, mundo a fora”, declarou o ator nas redes sociais.