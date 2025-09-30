30/09/2025
“Erro” em bilhete de loteria faz mulher ganhar mais R$ 1,5 milhão

Um simples deslize de um atendente, que entregou o bilhete errado, transformou a sorte de uma mulher na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O que parecia apenas um erro acabou colocando US$ 303 mil (mais de R$ 1,5 milhão) em seu caminho e ela garante: sem o engano, não teria vencido.

Segundo informações divulgadas pela Loteria Educacional da Carolina do Sul, no último dia 25, a mulher — que preferiu manter sua identidade em sigilo — comprava um jogo Palmetto Cash 5 em um supermercado na cidade de Darlington, quando percebeu que algo estava errado.

O funcionário do caixa havia lhe entregado o bilhete errado. Percebendo o equívoco, ele se ofereceu para substituir os números, mas a cliente decidiu aceitá-lo do jeito que estava: ao invés de repetir seus números tradicionais, eles estavam no modo de escolha aleatória.

Foto de milhares de dolares. mulher recebeu o bilhete erradoDepois que a mulher inicialmente recebeu bilhete de loteria errado, sua decisão funcionou a seu favor, resultando em um prêmio de $ 303.000

“Fiz uma escolha rápida”, contou a mulher, referindo-se ao sistema que seleciona os números de forma automática.

A aposta, feita no dia 4 de setembro, acabou sendo premiada com nada menos que U$ 303.000. Para se ter uma ideia, de acordo com informações do portal People, a chance de acertar a combinação vencedora nesse jogo é de uma em 850.668.

“Se o funcionário não tivesse cometido um erro, eu não teria ganhado”, disse a vencedora.

Com o prêmio, a sortuda pretende realizar melhorias em sua casa, segundo informou às autoridades locais da loteria.

