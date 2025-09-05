ES: vídeo mostra cuidadoras de “hotelzinho” maltratando crianças

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga um caso de maus-tratos contra crianças em um “hotelzinho” infantil em Linhares (ES). Imagens mostram situações em que os menores eram acordados aos gritos e água no rosto pelas funcionárias do hotel.

Vídeo que circula na internet mostra um dos momentos de maus-tratos relatados. Nas imagens, é possível ver os menores sendo acordados de forma agressiva e aos gritos. Em uma das cenas, uma mulher aparece gritando com uma criança enquanto ela chora.

Um menino chega a questionar a funcionária do hotel, dizendo: “você me molhou”, enquanto chora. A mulher, em tom irônico, rebate: “molhou?”. No vídeo, ela também aparece tratando outras crianças de maneira agressiva.

Veja o vídeo:

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar o caso e ouviu os pais e os responsáveis pelas crianças. O delegado responsável pelo caso, Fabrício Lucindo, ainda afirmou que o local não tem documentação regular para funcionamento.

Atráves do advogado, a empresa informou que as funcionárias que aparecem nos vídeos maltratando as crianças foram desligadas imediatamente após os donos tomarem conhecimento dos fatos. Disse ainda que o local possui toda a documentação em dia para funcionar.

Apesar da denúncia, o estabelecimento segue funcionando normalmente.