Escândalos no Festival de Praia: casais roubam a cena com pegação em plena luz do dia e da noite

Feliz Aniversário, Marcus Nascimento

Hoje, 16 de setembro, celebramos o cinquentão mais feliz que essa fronteira conhece! Com um amor incondicional por um bom pagode e um carisma que é marca registrada, você transforma qualquer lugar em um ambiente de alegria e alto astral. Que seu dia seja cheio de sorrisos, música boa, abraços sinceros e momentos inesquecíveis.

Que os próximos anos sejam tão animados quanto um samba de domingo e que sua felicidade continue contagiando todos ao seu redor. Parabéns, Marcus!

Festival de Praia

Após duas décadas, Brasileia voltou a viver a tradição do Festival de Praia, resgatado pela gestão do prefeito Carlinhos do Pelado. O evento aconteceu ao longo de três dias na antiga Praia do Adolfo, hoje conhecida como Praia do Isidoro, e reuniu milhares de pessoas em um clima de confraternização, cultura e lazer.

A Secretaria Municipal de Cultura foi a responsável pela organização e garantiu uma estrutura completa para receber o público, com segurança, atrações musicais e atividades diversas. A festa foi marcada pela boa organização e pelo envolvimento popular, transformando-se em um grande sucesso.

Um dos pontos altos do evento foi a instalação de um toboágua, construído pela SEMEAC (Secretaria de Água e Esgoto do Estado do Acre), que fez a alegria de crianças e adultos e trouxe ainda mais diversão para a programação.

A iniciativa da Prefeitura de Brasileia, em parceria com a Secretaria de Cultura e apoio da SEMEAC, resgatou não apenas uma tradição local, mas também reforçou o potencial turístico e cultural da cidade.

Parabéns a todos os envolvidos que fizeram esse grande evento acontecer. Que venha o Festival de Praia de 2026, com ainda mais sucesso e participação popular!

Confia a galeria de fotos

Garoto e Garota verão 2025

O Festival de Praia de Brasileia 2025 teve um brilho especial neste sábado (13) com a coroação de Junior Oliveira e Khrisna Kauana como Garoto e Garota Verão 2025. A escolha ocorreu em meio a um público animado que prestigiou cada detalhe do desfile, marcando o retorno de um dos eventos mais tradicionais do município.

A competição fez parte da programação oficial do festival, que voltou a ser realizado após alguns anos de ausência. A edição atual não apenas resgatou a memória afetiva da cidade, mas também proporcionou um espaço de celebração da juventude e da diversidade, transformando a beira do Rio Acre em palco de cultura, beleza e confraternização.

Durante o evento, os participantes demonstraram muito mais do que estética. Carisma, desenvoltura e autenticidade foram fatores decisivos na escolha dos vencedores. A presença de familiares, amigos e visitantes da região reforçou o clima de valorização comunitária, fortalecendo os laços sociais em torno da iniciativa.

O concurso Garoto e Garota Verão 2025 destacou-se como um dos momentos mais aguardados do festival, evidenciando o talento e a energia da juventude local. A coroação de Junior Oliveira e Khrisna Kauana simboliza o sucesso do evento e o retorno de uma tradição que celebra a beleza, a cultura e a união da comunidade de Brasileia

Farándula da UPDS

A tradicional Farándula da Universidade Privada Domingo Savio (UPDS) acontece neste sábado, 20 de setembro, em Cobija, e promete reunir alunos, corpo docente e toda a comunidade acadêmica em uma grande confraternização. O evento já é marca registrada das universidades que além dos acadêmicos também atrai apreciadores da festa, que se tornou um dos momentos mais esperados do calendário universitário.

A concentração está marcada para as 17h horário Bolívia, com saída da Plaza Humberth Terrazas. O percurso seguirá pela Avenida Internacional, até a região de “Los Cedrillos”, onde a celebração deve ganhar ainda mais força com a animação dos participantes.

Mais do que um desfile festivo, a Farándula da é um espaço de integração, criatividade e diversão, reforçando o espírito de união entre estudantes, professores e comunidade.

A expectativa é de que este ano o evento volte a movimentar as ruas de Cobija com muita música, cores e alegria, criando memórias inesquecíveis para todos que participarem.

Semana da Medicina da UAP

A Semana da Medicina da Universidade Amazônica de Pando (UAP) é um evento anual que combina conhecimento acadêmico e celebração, promovendo uma experiência única para os estudantes de Medicina. Durante 8 dias, os participantes vivenciam atividades que fortalecem o espírito de equipe e a identidade da carreira.

Entre os destaques da programação estão:

Saludo a la Aurora: uma tradicional passeata pelas ruas de Cobija, marcando o início das festividades.

Bautizo: uma cerimônia especial para os calouros, simbolizando sua entrada oficial na carreira.

Acto Académico: momento em que os estudantes do 5º ano trocam seus jalecos pelos pijamas, simbolizando a transição para o internato e a futura profissão.

Inauguração da Copa: jogos esportivos entre os diferentes paralelos da UAP, promovendo integração e espírito esportivo.

Farándula: um desfile cultural aguardado por todos, celebrando a diversidade e criatividade dos estudantes.

Olimpíadas de Conhecimento: debates e competições sobre diferentes matérias do curso, estimulando o aprendizado e a troca de conhecimentos.

Noite de Talentos: uma noite especial para descobrir e valorizar os diversos talentos dos universitários.

Jogos Medularianos: atividades recreativas tradicionais, como corrida no saco e cabo de guerra, promovendo diversão e união entre os participantes.

O evento culmina com o encerramento da Copa, que ocorre de 21 a 28 de setembro, celebrando o sucesso das atividades e o fortalecimento da comunidade acadêmica da UAP.

Tênis de mesa na Bolívia

O acreano Marcos Adriano Araújo Praxedes, de 25 anos, estudante de Medicina na UNITEPC em Cobija, sagrou-se campeão nacional de tênis de mesa na Bolívia. Após vencer o torneio da sede de Cobija, ele garantiu vaga para a disputa em Santa Cruz de la Sierra, no último dia 12 de setembro, onde conquistou o título.

A vitória representa orgulho para a comunidade acadêmica e para os acreanos, que veem no jovem exemplo de dedicação ao conciliar os estudos de Medicina com a paixão pelo esporte.

Sustentabilidade e integração amazônica

Na última quinta-feira (11), Cobija sediou o Diálogo Estratégico Fronteiriço para o Desenvolvimento Amazônico, um encontro voltado ao fortalecimento da cooperação regional e à busca de soluções sustentáveis para a Amazônia compartilhada entre Bolívia, Brasil e Peru.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado da secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, esteve presente no evento, reforçando o compromisso da cidade com iniciativas de desenvolvimento sustentável e integração fronteiriça.

Durante a programação, especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apresentaram a proposta de Eco Ciudad para Cobija, iniciativa que busca repensar o crescimento urbano com foco na preservação ambiental, na qualidade de vida e na integração entre comunidades fronteiriças.

O evento também marcou o lançamento da Primeira Feira Gastronômica Trinacional, que será um espaço de intercâmbio cultural, valorização da culinária regional e incentivo ao desenvolvimento sustentável através da economia criativa.

Mais do que um debate institucional, o encontro reforçou a importância da cooperação internacional para proteger a Amazônia e construir soluções inovadoras que unam desenvolvimento e sustentabilidade.

A Q.G.I.V. Gastrobar

Na sexta-feira, dia 26 de setembro, acontece o Sétimo Costelão do Q.G.I.V., um evento tradicional que une gastronomia e música ao vivo. O público poderá saborear o autêntico fogo de chão ao som das apresentações de Cristiano Paulo & Daniel e Márcio Leite, artistas que prometem animar a noite. Os ingressos do primeiro lote estão sendo vendidos a R$ 30,00, com valor promocional de R$ 25,00 para estudantes.

Já no sábado, 27 de setembro, é a vez da juventude tomar conta da pista no Maior Baile Funk da Fronteira. Com realização do Spotted UAP Medicina, o evento terá como atração principal o grupo Los Padres, além de participações especiais de Christopher Alexander, DJ Leandro o Fera, DJ Walker e Tiago Rodrigues. A festa promete ser uma das maiores edições de funk da região, com ingressos promocionais para estudantes a partir de R$ 20,00.

Ambos os eventos acontecem no espaço do Q.G.I.V. Gastrobar, que se consolida como um dos principais pontos de encontro cultural e de lazer da fronteira. A expectativa é de casa cheia nas duas noites, reunindo público diversificado em celebrações que mesclam tradição e modernidade.

Informações e vendas de ingressos podem ser feitas pelos números de contato disponíveis nos materiais de divulgação ou de forma online.

Vida alheia

A segunda noite do Festival de Praia foi simplesmente explosiva. Entre risadas, música alta e muita diversão, a pegação correu solta, mas o verdadeiro bafafá ficou por conta das traições e do que ninguém esperava ver. O ponto alto da noite aconteceu com um casal que decidiu ignorar totalmente qualquer pudor. Sem pensar duas vezes, eles se dirigiram aos fundos, perto dos banheiros químicos, e protagonizaram cenas quentes que fizeram todos os olhares se voltarem para eles. A ousadia do momento deixou claro que, naquele sábado, a regra era se entregar sem limites, sem se importar com quem via ou ouvia. Entre cochichos e olhares curiosos, a noite ficou marcada como uma das mais comentadas do festival, provando que, na fronteira, a diversão e o escândalo andam sempre lado a lado.

Se você pensou que a ousadia do Festival de Praia acontecia só à noite, se enganou. No sábado, o dia foi marcado por cenas que fariam qualquer um corar ou rir de incredulidade. Enquanto a maioria aproveitava o rio para se refrescar, um casal decidiu transformar a água corrente em cenário de muito “vai e vem”. Cervejinha na mão, sorrisos marotos e nenhuma preocupação com olhares alheios, eles protagonizaram cenas que, vamos combinar, dificilmente entram nos roteiros turísticos da cidade. Poucos banhistas por perto? Ótimo! O casal aproveitou a “privacidade” para se jogar de corpo e alma na ousadia, deixando claro que, para alguns, o sol não é só para bronzear a pele, mas também para exibir talento em demonstrações públicas de bom, digamos, intensidade. Entre risadas, cochichos e olhares boquiabertos, o dia provou que, na fronteira, festival de praia combina com calor, bebida e uma boa dose de escândalo.

Um famoso morador da fronteira resolveu dar um rolê rumo a Boca do Acre, alegando que só queria curtir o show do Zé Vaqueiro, afinal, fã que é fã, não perde a oportunidade. Mas atenção: a bela namorada não pôde acompanhá-lo, estava de plantão. Tudo bem, você pode pensar: “Ah, que fofo, ele foi sozinho”. Ops, sozinho? Nada disso. O rapaz decidiu levar sua amiga, que, segundo rumores, já ocupava o cargo de “amante oficial” da história. Depois de algumas cervejinhas na praia, a amizade ganhou contornos muito mais íntimos.O pobrezinho da namorada, provavelmente imaginando que a amiga apenas cuidaria dele durante o festival, certamente não tinha ideia do que realmente aconteceu. Para quem estava de plantão, a “cuidado” da amiga incluiu tirar a roupa dele, dar banho e, dizem as más línguas, colar para dormir juntinho. Entre risadas, olhares e cochichos, o dia provou que no Festival de Praia não existe só música boa, sol e diversão, existe também drama, traição e cenas que fariam qualquer série de reality parecer modesta.

Enquanto a galera se refrescava no rio e no mijo da véia , um casal resolveu transformar o meio da areia em palco de cinema. Beijos intermináveis, mãos “curiosas” e risadas nervosas fizeram com que todo mundo parasse para assistir ao espetáculo. Alguns até tentaram disfarçar, mas vamos combinar: impossível não olhar.

No bar do festival, dois amigos decidiram transformar a disputa de cerveja em competição olímpica. Entre tombos, tropeços e copos voando, a galera não sabia se ria, ajudava ou simplesmente filmava para o story. Resultado: diversão garantida e algumas roupas molhadas sem querer e ambos levado para casa sem ver o final da

