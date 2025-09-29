Escassez de água: prefeitura do interior de SP decreta emegência hídrica

A Prefeitura de Americana, no interior de São Paulo, decretou, nesta segunda-feira (29/9), que o município está em estado de emergência hídrida em razão da escassez de água na região.

Segundo a administração municipal, “a medida foi adotada para minimizar os impactos da estiagem prolongada, com chuvas 90% abaixo do esperado, e da baixa qualidade da água do Rio Piracicaba, que tem dificultado o processo de tratamento de água.”

Medidas para enfrentar a escassez de água

De acordo com o decreto, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) poderá: ampliar equipes de reparos de vazamentos; contratar caminhões-pipa para atender regiões mais afetadas; intensificar campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

Ainda conforme o texto divulgado pela gestão municipal de Americana, a normalização do serviço dependerá da retomada das chuvas.

“Enquanto isso, é fundamental que todos colaborem com o uso consciente da água.”

Prefeitura de Americana (SP) decreta situação de emergência hídrica em razão da falta de chuva

Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana poderá adotar medidas emergenciais para minimizar impactos da escassez de chuva

Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana poderá adotar medidas emergenciais para minimizar impactos da escassez de chuva

