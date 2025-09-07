07/09/2025
Escola de educação inclusiva Dom Bosco brilha no desfile de 7 de setembro em Rio Branco

Instituição levou para a avenida alunos, professores e colaboradores

A Escola Dom Bosco, referência em educação inclusiva no Acre, foi uma das grandes atrações do desfile cívico-militar realizado neste domingo (7), em Rio Branco. A instituição levou para a avenida alunos, professores e colaboradores, que se apresentaram com banda marcial, balizas e coreografias que empolgaram o público presente.

Escola de educação inclusiva Dom Bosco brilha no desfile de 7 de setembro em Rio Branco. Foto: ContilNet

Além de levar o time de futebol da escola, representado por jogadores e técnico, levando em mãos troféus conquistados pela equipe.

O momento chamou a atenção pela organização e pelo envolvimento da comunidade escolar, que demonstrou não apenas civismo, mas também a força da educação inclusiva como parte da identidade acreana.

