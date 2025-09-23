23/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Escola Santa Fé promove evento sobre inovação tecnológica no campo; saiba mais

Atividade será realizada no dia 26 de setembro e contará com oficinas de robótica, jogos matemáticos e experiências com realidade virtual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Escola Santa Fé realiza, no dia 26 de setembro, o Projeto de Inovação Tecnológica “Da Cidade para o Campo – Inovação em Ação”. O evento acontecerá a partir das 9h, no Ramal da Linha 7, e promete uma jornada de conhecimento marcada pela tecnologia e criatividade.

Entre as atividades previstas, os participantes terão acesso a oficinas de robótica, jogos matemáticos e experiências com óculos de realidade virtual. Também haverá a apresentação do projeto “Escola Flutuante Santa Fé”, que busca integrar inovação e educação no campo.

Evento em Escola Santa Fé destaca a importância da tecnologia na educação do campo/Foto: Reprodução

Evento em Escola Santa Fé destaca a importância da tecnologia na educação do campo/Foto: Reprodução

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE-AC) e conta com apoio do Núcleo de Educação Profissional e de Ações (NEPA).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost