Escola Santa Fé promove evento sobre inovação tecnológica no campo; saiba mais

A Escola Santa Fé realiza, no dia 26 de setembro, o Projeto de Inovação Tecnológica “Da Cidade para o Campo – Inovação em Ação”. O evento acontecerá a partir das 9h, no Ramal da Linha 7, e promete uma jornada de conhecimento marcada pela tecnologia e criatividade.

Entre as atividades previstas, os participantes terão acesso a oficinas de robótica, jogos matemáticos e experiências com óculos de realidade virtual. Também haverá a apresentação do projeto “Escola Flutuante Santa Fé”, que busca integrar inovação e educação no campo.

Evento em Escola Santa Fé destaca a importância da tecnologia na educação do campo/Foto: Reprodução

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE-AC) e conta com apoio do Núcleo de Educação Profissional e de Ações (NEPA).