Escritora acreana recebe principal prêmio da literatura cristã no Brasil

A escritora e pastora Fabiane Bastos recebeu o Prêmio Areté 2025, na categoria “Universo Feminino”, pelo livro Mulheres que Destravam Destinos. A premiação, promovida pela Associação de Editores Cristãos (ASEC) desde 1991, é considerada o principal reconhecimento da literatura cristã no Brasil.

A entrega ocorreu no dia (12), durante a Arena Literária da Expo Cristã, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reúne editoras, livreiros, líderes e visitantes do Brasil e do exterior e é referência no segmento cristão.

O Prêmio Areté destaca obras de relevância, qualidade editorial e impacto espiritual. Ao longo de mais de três décadas, já reconheceu autores e editoras que marcaram gerações.

No livro Mulheres que Destravam Destinos, Fabiane Bastos aborda temas ligados à identidade e ao propósito das mulheres, a partir de princípios bíblicos, incentivando-as a superar estagnações e avançar em sua vida espiritual, familiar e ministerial.