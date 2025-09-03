Esfaqueamento perto de escola revela que CDC recruta até menores

O caso de esfaqueamento de um adolescente de 13 anos, no Riacho Fundo II, nesta terça-feira (2/9), revela que a facção criminosa conhecida como Comboio do Cão recruta até mesmo menores de idade.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o autor do crime, um adolescente de 16 anos, é “cria” da organização, além de contabilizar passagem por tráfico de drogas.

Ele foi identificado e apreendido por uma equipe da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), momentos após esfaquear a vítima, e encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), na Asa Sul.

Leia também

De acordo com a PCDF, a vítima levou diversas facadas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em estado grave.

A confusão ocorreu por volta das 12h30, em frente a uma padaria do Riacho Fundo II. Até a última atualização desta reportagem, a motivação da briga era desconhecida. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), o crime não ocorreu no ambiente escolar.