Esferas de concreto são retiradas de áreas centrais do DF; entenda

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), em conjunto com o Consórcio Catedral, decidiu remover as esferas de concreto presentes em áreas centrais da capital, como a Rodoviária do Plano Piloto, nesta terça-feira (9/9).

O consórcio, que administra a Rodoviária, fez as instalações com o intuito de evitar saídas irregulares de veículos, bem como a falta de pagamento do estacionamento, que agora é privado.

Porém, as estruturas foram colocadas sem autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que visa proteger e promover os bens culturais.

Além disso, as esferas estariam atrapalhando a mobilidade urbana, atrapalhando a passagem de pedestres que fazem o percurso diariamente.

Em nota o Semob e o Consórcio Catedral escreveram que:

“A Secretaria de Transporte e Mobilidade informa que a pasta avaliou, em conjunto com o Consórcio Catedral, a retirada das esferas de concreto para que seja utilizado um tipo de dispositivo tecnológico, não agressivo, para inibir a evasão de receitas com estacionamento.”

Os estacionamentos nas áreas da Rodoviária do Plano Piloto e do Shopping Conjunto Nacional, começaram a ser privatizados no dia 7 de julho, e os preços variam de R$ 7 a R$ 12. A privatização gerou insatisfação dos motoristas, principalmente aqueles que necessitam do local diariamente.