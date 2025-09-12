Espaço Singular reúne parceiros em ação social de saúde e bem-estar neste sábado

O Horto Florestal de Rio Branco será palco, neste sábado (13), de uma manhã dedicada ao cuidado com a saúde física, mental e emocional. A ação social, promovida pelo Espaço Singular em parceria com empresas e instituições locais, acontecerá das 9h às 12h e integra a programação do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio.

A iniciativa contará com atendimentos, oficinas e atividades diversas. A Clín Saúde e a Tira Dentes Clínica Odontológica vão orientar sobre saúde bucal, realizando escovação supervisionada com aplicação de flúor e distribuindo escovas de dentes.

Já a Escola de Música Tocando no Ritmo ficará responsável por oficinas de percussão e construção de instrumentos, unindo arte e bem-estar. O espaço Brincando com Nelinha levará brinquedos pedagógicos para o público infantil, enquanto a Vitória Régia apresentará uma exposição de produtos naturais.

O Espaço Singular oferecerá ainda práticas de rastreamento corporal, exercícios de mindfulness, avaliações de bioimpedância e atividades voltadas ao relaxamento e à promoção do bem-estar.

De acordo com a organizadora do evento, Celeste Costa, a proposta é oferecer um ambiente acolhedor e transformador. “Nosso objetivo é proporcionar um espaço leve, de conexão e cuidado, mostrando que cuidar da mente e do corpo também é uma forma de viver com mais qualidade e significado”, destacou.

A programação é gratuita e aberta ao público. Famílias inteiras são convidadas a participar e aproveitar a experiência de cuidado coletivo no coração da capital acreana.