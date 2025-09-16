Espanha cogita boicote à Copa de 2026 caso Israel se classifique. Veja

A Espanha pode abrir mão de disputar a Copa do Mundo de 2026 caso Israel também se classifique para o torneio. A possibilidade foi levantada nesta terça-feira (16/9) pelo porta-voz do Congresso espanhol, Patxi López, que defendeu a exclusão do país israelense de eventos esportivos internacionais.
López, ao falar sobre a Copa do Mundo e a possibilidade de não participar da competição, disse que “é o que estamos fazendo no momento [pedindo exclusão de Israel das competições], depois avaliaremos”.
O porta-voz destacou que a medida não se restringiria apenas à Copa do Mundo, mas poderia alcançar outros torneios esportivos. “O que queremos é que, se as equipes israelenses não puderem participar de eventos esportivos, algumas pessoas comecem a abrir os olhos. Porque, claro, os nossos estão abertas e não toleram o que veem”, disse.
López argumenta que não há coerência em permitir Israel em competições enquanto a Rússia segue afastada após a guerra na Ucrânia. “Por que com a Rússia sim e com Israel não? Onde está a diferença?”, questionou.
Ex-goleiro foi campeão da Copa do Mundo pela Espanha em 2010.
Deputado pediu sanções esportivas à Israel
Pedri, da Espanha, comemora o sexto gol de sua equipe com seu companheiro de equipe Lamine Yamal durante a partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Turquia e Espanha no Estádio Metropolitano de Konya em 7 de setembro de 2025 em Konya, Turquia.
O político ainda reforçou que a posição reflete o sentimento de boa parte da sociedade espanhola, que tem se manifestado contra os ataques em Gaza. “Neste momento, Israel está invadindo a Faixa de Gaza por terra e isso exige uma reação. Não podemos e não ficaremos em silêncio”, declarou.
A fala também citou atletas palestinos mortos em meio ao conflito. “Eles estão revoltados com a ideia de impedir um evento esportivo, mas nunca disseram nada sobre as dezenas de atletas palestinos que foram mortos neste conflito. Nunca, nada. Então, isso era sobre esporte ou sobre o dinheiro que o esporte traz?”, questionou López.
Situação das seleções
Dentro de campo, a Espanha vive boa fase e está perto de garantir a vaga no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe de Luis de la Fuente é considerada uma das favoritas a conquistar o torneio.
Já Israel busca a classificação em um grupo difícil das Eliminatórias europeias. A seleção disputa vaga contra Noruega e Itália. Atualmente, a seleção está em 3°, com 9 pontos.