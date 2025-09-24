Especialista faz alerta sobre condição rara que afetou gêmeos de influenciadora

A influenciadora Clara Maia revelou que seus filhos gêmeos, Theo e Túlio, foram diagnosticados com síndrome da transfusão feto-fetal, condição que a fez ter um parto prematuro com 27 semanas e tirou a vida de um deles. O portal LeoDias entrevistou uma especialista no assunto, que deixou um alerta sobre a complicação grave que pode atingir gestações gemelares.

A ginecologista e obstetra Ana Noronha explicou que a síndrome da transfusão feto-fetal (STFF) é uma complicação grave e exclusiva das gestações gemelares monocoriônicas (com uma só placenta, dois fetos). Um feto é o doador e outro receptor de sangue. Ocorre por ligações erradas na placenta que faz um bebê receber mis sangue que o outro.

Clara Maia atualiza estado de saúde do filho Reprodução: Instagram/@claramaia_ Anna Clara Maia anuncia perda de um dos filhos gêmeos; segundo filho enfrenta prematuridade Reprodução: Instagram/@claramaia_ Influenciadora se revolta com pergunta sobre os pitbulls Reprodução: Instagram @claramaia_ André Coelho e Clara Maia Reprodução (Instagram) Influenciadora Clara Maia chora ao relatar afastamento dos pit-bulls da família Reprodução/@claramaia_

Segundo a especialista, os fatores que podem desencadear a condição não são conhecidos especificamente. Durante a formação da placenta podem acontecer ligações artériais e venosas que alteram a circulação dos bebês.

Geralmente, os bebês diagnosticados com a síndrome nascem prematuros, assim como os de Clara Maia. “A obstetra leva a gestação no limite máximo dos bebês serem viáveis fora do ambiente uterino. Situação difícil que coloca o médico numa decisão que pode mudar a vida da mãe e das crianças”, destaca a médica Ana Noronha.

A obstetra Ana Noronha destacou que não há como prevenir a síndrome da transfusão feto-fetal (STFF), mas ainda assim deixou a orientação para as grávidas de gêmeos: “O alerta é para uma barriga grande demais e sensação de peso excessivo. Avaliações ultrassonograficas com profissional experiente são de extrema importância para o diagnóstico e tratamento específico. Portanto, escolha bons profissionais para o acompanhamento pré-natal, porque é uma gestação de altíssimo risco para os bebês”, concluiu.

Na última terça-feira (23/9), a influenciadora Clara Maia deu detalhes do que aconteceu com seus bebês: “Eles tiveram a STFF. A síndrome da transfusão feto-fetal é uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles. Um feto, o doador, doa excesso de sangue, ficando desnutrido, enquanto o outro, o receptor, recebe demasiado sangue, sobrecarregando o coração. Ou seja, ambos entram em sofrimento, tanto quem doa quanto quem recebe”, esclareceu.

Clara contou que a condição surgiu de forma inesperada: “No nosso caso, ela foi aguda, isso significa que foi uma hora para outra, (não tivemos nem chance de tentar a cirurgia a laser). Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada 2 semanas. Acompanhando bem de perto.”

A influenciadora afirmou que os filhos nasceram de 27 semanas: “Numa cesária de emergência. Túlio foi o receptor e nasceu com 995g, com o coração muito sobrecarregado, não resistiu. Theo foi o doador, nasceu com 680g. Está na uti lutando pela vida”, disse a esposa de André Coelho.

“Seguimos com muita esperança, fé e amor. Entrego meu coração e minha alma a Deus, para que Ele me mantenha firme e forte, tudo tem um propósito maior. Obrigada por essa corrente de oração, vocês são nosso exército do bem! Theo está sentindo e respondendo a todo esse amor, se mantendo estável e bem, graças a Deus”, finalizou Clara Maia.