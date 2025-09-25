Especialistas destacam a importância do sono e hábitos saudáveis para a recuperação de Neymar

Camisa 10 do Santos, Neymar Jr. sofreu mais uma lesão que deve comprometer sua temporada de 2025. A recuperação do craque, no entanto, pode ser ainda mais complicada devido a hábitos fora dos gramados que estariam impactando diretamente sua condição física, segundo informações confirmadas pelo portal LeoDias.

Pessoas próximas à família relatam que o jogador tem mantido uma rotina pouco saudável de sono, indo dormir por volta das 4h ou 5h da manhã, mesmo com treinos marcados para as 11h. Além disso, Neymar tem consumido bebidas alcoólicas — especialmente whisky misturado com energéticos — e fumado narguilé, hábito que consiste em inalar fumaça de essências de tabaco.

Para analisar os impactos desse estilo de vida na recuperação do atleta, o portal LeoDias ouviu o médico do esporte João Branco e o ortopedista Carlos Cedano.

Segundo João, atletas de alta performance dependem de hábitos rígidos de recuperação. “Ele não consegue viver dentro de uma faixa de recuperação mediana. Como o atleta é regido pelo regulamento da UADA, que é a Comissão Mundial Antidopagem, ele só tem como se recuperar com suplementos apropriados e, principalmente, com sono reparador. Alguns anti-inflamatórios de alta potência, que são dopping, não podem ser utilizados para reposição hormonal”, diz.

“Quando os hábitos, que deveriam servir para reestruturar o corpo e impedir que as microlesões evoluam, são trocados por práticas nocivas — como fumar, noites mal dormidas, excesso de estresse e adicção a jogos que prendem a atenção — isso piora cada vez mais. Ainda mais no caso de um atleta que sempre trabalhou em alta performance e chega a uma idade em que a recuperação já não é a mesma de quando era jovem. O maior anabolizante do atleta de alta performance é o sono”, completa o especialista.

De acordo com João Branco, se o atleta associa sono ruim com álcool, fumo e estresse, essa combinação prejudica muito a performance, gerando predisposição a lesões musculares, osteoarticulares e queda no ânimo e na disposição. “A adicção a jogos também pode estar associada a transtornos mentais, como ansiedade, desânimo, depressão e déficit de atenção”, finaliza.

Músculo reto femoral

Já Carlos Cedano destaca a gravidade da lesão atual de Neymar, que afeta o músculo reto femoral, parte fundamental do quadríceps. “O músculo reto femoral é um dos quatro músculos que compõem o quadríceps, a massa muscular anterior da coxa, que atua estendendo (esticando) o joelho, como, por exemplo, em um chute. Ele é o mais importante dos quatro, pois além de esticar o joelho, age como um modulador do movimento, agindo e sendo importante tanto no membro que está no ar, como no que está apoiando”, informa.

O especialista explica que lesões nesse músculo exigem tratamento cuidadoso e podem afastar atletas por até três meses. “Lesões nesses músculos precisam ser muito bem tratadas, para garantir uma boa recuperação. A recuperação varia de acordo com o grau da lesão, podendo chegar a três meses. Durante a recuperação é realizado repouso, mas não se imobiliza. É feita movimentação sem carga e fisioterapia”, fala.

Hábitos saudáveis para evitar complicações

Além disso, o ortopedista reforça que hábitos saudáveis são determinantes para evitar complicações. “Manter uma rotina com hábitos saudáveis é fundamental tanto para a recuperação, como para a prevenção de lesões. Álcool, tabagismo (narguile é talvez o tipo de tabagismo mais danoso) e falta de sono, tanto favorecem a ocorrência de lesões, como dificultam a recuperação, além de causarem uma queda no desempenho físico como um todo”, salienta.

Por fim, ele lembra que atletas de alto rendimento precisam de atenção redobrada: “No caso de atletas de alto desempenho, os músculos são mais exigidos e a adequada recuperação e um bom condicionamento físico são ainda mais importantes”.