Espécie rara de felino é flagrada em câmera por cientistas; veja

Um grupo de cientistas conseguiram flagrar uma família de leopardos-nublados passeando pelas florestas da ilha de Bornéu, localizada no sudeste asiático. Essa é uma das espécies de felinos mais raras no mundo. O registro foi capturado por câmeras de armadilha fotográfica.
Saiba mais
- Uma família completa de leopardos-nublado foi flagrada passeando em seu habitat natural, em Bornéu.
- A aparição dos felinos foi capturada por câmeras instaladas pela Fundação Orangotango e pelo Parque Nacional Tanjung Puting.
- Essa é a primeira vez que capturam uma família completa de leopardos-nublado.
- A descoberta vai ajudar no monitoramento e conservação da espécie.
Veja:
Leopardo-nublado
Os leopardos-nublados possuem porte médio e pelagem marrom-clara coberta por manchas que lembram nebulosas. A espécie, que possui uma cauda mais longa em proporção ao corpo de todos os felinos, habita florestas do sudeste asiático e da China.
Infelizmente, os leopardos-nublados são vulneráveis à extinção devido à destruição do seu habitat e caça comercial.