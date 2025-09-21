Espécie rara de felino é flagrada em câmera por cientistas; veja

Um grupo de cientistas conseguiram flagrar uma família de leopardos-nublados passeando pelas florestas da ilha de Bornéu, localizada no sudeste asiático. Essa é uma das espécies de felinos mais raras no mundo. O registro foi capturado por câmeras de armadilha fotográfica.

Foto colorida de um Leopardo-nublado - MetrópolesLeopardo-nublado

Os leopardos-nublados possuem porte médio e pelagem marrom-clara coberta por manchas que lembram nebulosas. A espécie, que possui uma cauda mais longa em proporção ao corpo de todos os felinos, habita florestas do sudeste asiático e da China.

Infelizmente, os leopardos-nublados são vulneráveis à extinção devido à destruição do seu habitat e caça comercial.

