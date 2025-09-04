Esperanza Spalding abre a 2ª edição do Festival Estilo Brasil

Nascida em Portland, no Oregon, em 1984, Esperanza Spalding é hoje uma das figuras mais importantes do jazz contemporâneo. Contrabaixista, cantora, compositora, poeta e educadora, já foi reconhecida com cinco Grammys, incluindo o de Artista Revelação em 2011.

Filha de pai afroamericano e mãe latina, ainda criança, começou a brincar com um violino e aprendeu sozinha a tocar o instrumento vendo o violoncelista Yo-Yo-Ma tocando na televisão e observando as aulas de violão que a mãe frequentava.

Em casa, recebeu outras influências da mãe, que ouvia muito soul music, jazz, mambos e boleros, além de músicos brasileiros como Chico Buarque, Milton Nascimento e João Bosco.

Aos 16 anos, abandonou o estudo formal para se dedicar apenas à música, ingressando na Portland State University, obtendo o bacharelado em apenas três anos. Depois, ingressou na Berklee School of Music, em Boston, onde se formou em 2005. Posteriormente, ela foi contratada como a mais jovem professora da escola, com apenas 20 anos.

O primeiro álbum dela foi “Junjo” (2006), que mostrou ao mundo o talento instrumental e vocal da artista. Já com “Esperanza” (2008), demonstrou a habilidade de fundir jazz com músicas folclóricas brasileira e argentina. O disco permaneceu por mais de 70 semanas na parada de álbuns de jazz da Billboard.

Entusiasta da música brasileira, Esperanza Spalding já dividiu o palco do Rock in Rio com Milton Nascimento, além de contar com a participação do cantor na faixa “Apple Blossom”, do disco Chamber Music Society (2010), e de gravarem juntos o disco “Milton + esperanza”.

Prepare-se para shows únicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Leia também

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital