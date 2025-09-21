esperanza-spalding-leva-ao-festival-estilo-brasil-a-apoteose-do-jazz

O jazz encontrou seu ponto mais alto na noite deste domingo (21/9) quando Esperanza Spalding subiu ao palco do Auditório Master do Ulysses Centro de Convenções. Com um português surpreendentemente fluente e uma presença magnética, a baixista e cantora norte-americana deu início à segunda edição do Festival Estilo Brasil com um espetáculo que arrebatou os quatro cantos da sala, que estava lotada.

Ao lado do multi-instrumentista Morgan Guerin, Esperanza mostrou cumplicidade e leveza. A parceria deu o tom da noite, quando ela convidou o público a “se juntar à banda”.

Logo na abertura, ela reforçou o convite para todo mundo “afinar a voz em um tom de paz e amor”, transformando o ambiente em uma espécie de rito coletivo, embalado por “Formwela 1”.

“É a primeira vez que toco nesta cidade e trago comigo as músicas da minha vida”, destacou, antes de mergulhar em uma sequência que unia improviso, experimentação e ternura.

Entre uma canção e outra, Esperanza exibia humor e delicadeza. Ao apresentar “Cantora de Yala”, fez graça com a rivalidade entre Brasil e Argentina, mas sem deixar de ressaltar a universalidade da música. Mais adiante, antes de “Dancing the Animal”, lembrou: “É importante estarmos atentos, em contato direto com nossos corpos, e não só com o celular”.

O setlist costurou diferentes fases da carreira: de raridades como “I Do”, do álbum Exposure, a homenagens, como “The Way You Are”, composta em tributo a Milton Nascimento, e “Endangered Species”, dedicada “a cada pessoa da plateia e aos povos indígenas”, na qual angariou uma ovação maior do público.

Para ela, o show foi também uma oportunidade de se conectar profundamente com o público brasileiro. Em “Overjoyed”, ela brincou dizendo que “só conhecem a minha música devido a um vídeo no YouTube”, antes de arrancar aplausos constantes.

Teve ainda momentos de pura intimidade, como em “Little Fly”, em que musicou um poema de William Blake apenas com a voz e um loop, pedindo à plateia que usasse a imaginação para completar com outros instrumentos.

Um dos pontos altos da noite foi a interpretação de “Cais”, que emocionou o público em absoluto silêncio. Já em “To Tide Us Over”, Esperanza explicou: “Cada canção do álbum 12 Little Spells foi feita para ajudar uma parte do corpo. Esta é para a boca, para trazer à tona aquilo que está dentro, mas às vezes tem medo de sair. É um chamado para expandir o que existe em nós”.

E quando parecia ser o fim, a artista e 0 parceiro voltaram ao palco, com direito a uma versão inédita em ritmo de samba de “I Want You Know”, que encerrou a apresentação em clima de festa.

Festival Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil segue até o fim do ano, levando ao palco do Ulysses Centro de Convenções nomes consagrados e novas vozes da música nacional e internacional. O line-up ainda conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges e Beto Guedes.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

