esperanza-spalding-leva-jazz-e-solidariedade-ao-festival-estilo-brasil

A supertalentosa baixista, cantora, compositora, produtora e professora Esperanza Spalding será uma das atrações principais da 2ª edição do Festival Estilo Brasil, que começa em 21 de setembro no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). Reconhecida mundialmente como uma das vozes mais inventivas do jazz contemporâneo, Spalding alia talento musical a um engajamento político profundo, conectando a arte às lutas sociais e ambientais.

Nascida em Portland, Oregon, Esperanza descobriu a vocação para a música aos 4 anos, inspirada pelo celista Yo-Yo Ma. Filha de pai afro-americano e mãe latina, recebeu o nome castelhano que significa “esperança”.

Influenciada desde cedo por soul, jazz, mambos, boleros e música brasileira, incluindo Chico Buarque, Milton Nascimento e João Bosco, Spalding desenvolveu um estilo que transita entre virtuosismo técnico e sensibilidade social.

O engajamento político da artista se conecta diretamente com o Brasil. Em entrevista, ela comentou sobre o apoio à luta indígena e aos riscos do Marco Temporal, defendendo que a música pode dar coragem para a sociedade se mobilizar.

“Não acho que a música por si só tem algum tipo de força. Mas, ouvir a música certa pode lhe dar coragem e energia para sair e aparecer. Dar a minha voz e ser solidária vai nos ajudar”, afirmou.

Spalding relaciona a música brasileira à própria natureza: “A música que cresce aqui está carregada do mesmo tipo de influência da Amazônia. Somos todos extensões da Terra”, frisou.

Ela reforça que o posicionamento não é apenas simbólico: trata-se de solidariedade concreta com as comunidades indígenas e de um alerta sobre a destruição ambiental global.

Um exemplo desse engajamento político e artístico é a canção “Não ao Marco Temporal”, na qual Spalding denuncia ameaças aos direitos originários das populações nativas e conecta a linguagem musical a uma luta histórica compartilhada entre Brasil e Estados Unidos contra sistemas de desigualdade e exploração colonial.

Festival Estilo Brasil

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital