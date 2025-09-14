esperanza-spalding-se-consolida-como-“figura-carimbada”-do-tiny-desk

Quando se fala em Tiny Desk, é impossível não lembrar de Esperanza Spalding. A baixista, cantora e compositora norte-americana já soma três passagens pelo icônico projeto da NPR, emissora norte-americana. Além disso, a artista abre a 2ª edição do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles, em 21 de setembro.

O primeiro registro, em 12 de outubro de 2010, gravado no escritório da emissora em Washington; a edição adaptada pela pandemia, o Tiny Desk (Home) Concert, lançada em 7 de janeiro de 2022; e a mais recente, em 7 de agosto de 2024, filmada na casa de Milton Nascimento, em Minas Gerais, como forma de celebrar o álbum colaborativo “Milton + Esperanza”.

No último vídeo, Suraya Mohamed, produtora executiva da NPR Music, destacou o caráter histórico da gravação: “Publicamos raramente os Tiny Desk (Home) concerts. Mas, ter o glorioso ícone da música brasileira Milton Nascimento com sua talentosa amiga e colaboradora, Esperanza Spalding, como exceção talvez seja a oportunidade de uma vida. Nascimento tem hoje 81 anos e encontra dificuldades para viajar para fora do Brasil”.

A presença recorrente de Spalding no Tiny Desk confirma a posição como uma das artistas mais inventivas do jazz contemporâneo.

Vencedora do Grammy de Artista Revelação em 2011 — a primeira vez em que o prêmio foi dado a alguém do jazz —, ela consolidou ao longo da carreira uma trajetória de inovação, transitando entre erudição, música afro-latina e colaborações com ícones como Prince, Herbie Hancock e Wayne Shorter.

Cada participação de Spalding no Tiny Desk reflete um momento distinto da carreira. No vídeo de 2010, a então jovem promessa apresentava o virtuosismo no contrabaixo e a voz cristalina, misturando referências afro-latinas.

Já no Home Concert de 2022, ela levou ao público trechos do projeto “Songwrights Apothecary Lab”, criado para explorar a relação entre música e cura.

A terceira aparição, no quintal de Milton Nascimento, coroou a parceria que resultou no álbum “Milton + Esperanza” e reafirmou a ponte cultural entre Estados Unidos e Brasil.

Tiny Desk Brasil a caminho

A presença de Spalding ao lado de Milton Nascimento também serve como prelúdio para a chegada do Tiny Desk Brasil, versão nacional do quadro musical criado pela NPR e que terá a primeira edição ainda em 2025.

A proposta é manter o espírito intimista do projeto original, mas com sotaque brasileiro, reunindo artistas de diferentes gerações e gêneros.

Enquanto a edição brasileira não estreia, a imagem de Esperanza Spalding permanece como símbolo de continuidade: um nome que, mais de uma década após a primeira visita ao pequeno escritório da NPR, continua a expandir os limites da música e a abrir caminhos para novas formas de escuta.

E se no Tiny Desk as apresentações dela encantaram pela atmosfera intimista e envolvente, no Festival Estilo Brasil essa mesma energia promete ganhar uma nova dimensão, levando a intensidade do encontro quase privado para um palco grandioso, sem perder a proximidade que define a arte dela.

Salve na agenda!

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital